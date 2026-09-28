¿Quién va a ganar en Brasil? Divulgan nueva encuesta tras decisión de Lula de prohibir las apuestas deportivas

Este domingo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y tanto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien va por la reelección, como Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, aparecen cara a cara en las encuestas para ir rumbo al balotaje del 25 de octubre. En este contexto se conoció una nueva encuesta, la primera realizada luego de que el gobierno anunciara la prohibición de las apuestas deportivas y casinos en línea.

El estudio de opinión pública fue divulgado por Nexus/BTG este lunes, tras realizar la encuesta entre el viernes y el domingo, y revela un nuevo empate técnico de cara al balotaje.

Los números de la primera vuelta: la intención de voto espontánea y guiada

En una respuesta espontánea, de cara al primer turno de este domingo, la encuesta marca 41% para Lula, 35% para Bolsonaro, 4% para Renan Santos, 3% para Augusto Cary, 2% para Ronaldo Caiado y 0% para Romeu Zema. Otros candidatos en total agrupan 1%, el voto en blanco o anulado 5% y aún no saben o no contestaron 9%.

Tanto Lula como Bolsonaro subieron un punto desde el estudio divulgado una semana atrás.

El escenario cambia levemente cuando a los encuestados se les da una lista definida de candidatos. Allí Lula aparece con 42% y Bolsonaro con 37%. Del resto de los candidatos, ninguno supera el 5%.

En esta segunda pregunta Lula subió dos puntos y Bolsonaro se mantuvo igual con respecto a una semana atrás.

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ondea una bandera nacional en un mitin en Sao Paulo. Foto: AFP

Proyección para el balotaje: la distancia entre Lula y Bolsonaro

De cara a la segunda vuelta, en una eventual disputa entre Lula y Bolsonaro, el actual presidente aparece delante con 46% contra el 44% de su competidor. Exactamente una semana atrás Lula tenía el mismo porcentaje y Bolsonaro un punto porcentual más. Si bien la brecha entre ambos se agrandó, sigue estando dentro del margen de error, por lo que se trata de un empate técnico.

La encuesta también muestra cómo le iría a Lula contra otros eventuales contendientes, en un escenario poco probable dado que ninguno aparece con chances reales de pasar al balotaje por tener escasos porcentajes de intención de voto.

Lula contra Ronaldo Caiado ganaría por 46% contra 42%, también le ganaría a Romeu Zema por 48% a 39%, a Renan Santos por 48% a 37% y a Augusto Cary por 46% a 41%.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, durante un mitin por el Día de la Independencia en São Paulo. Foto: AFP

El impacto de la prohibición de las apuestas deportivas en las encuestas

Había gran expectativa por conocer cómo impactaría en las encuestas la medida anunciada por Lula el pasado viernes de prohibir las apuestas deportivas y los casinos en línea, al señalar que las "bets" son una de las principales razones del endeudamiento récord de las familias brasileñas.

De momento no parece haber tenido un impacto importante porque la diferencia de porcentajes entre el presidente y el resto de los contendientes se movió poco, aunque todavía resta una semana.