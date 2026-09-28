Difunden nueva encuesta sobre las elecciones en Brasil a días de votar: cómo van Lula y Bolsonaro

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, agrandó hasta cinco puntos sus ventaja sobre el opositor Flávio Bolsonaro a seis días de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, en una encuesta divulgada este lunes.

Qué dice la encuesta de Quaest a seis días de la primera vuelta

El sondeo, de la firma Quaest, muestra a Lula con el 39 % de la intención de voto, dos puntos más que la semana pasada, y a Bolsonaro, con el 34 %, una unidad más. Otros candidatos como Augusto Cury y Ronaldo Caiado marcan 4%, mientras Renan Santos tiene 3% y Romeu Zema 1%. Este conjunto de candidatos que se colocan como una tercera vía suman 12 puntos porcentuales. Los indecisos son el 5 % y un 10 % de los electores declaró que votará en blanco, anulado o se abstendrá.

En una hipotética segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50 % de los votos, la encuesta muestra un empate al 42 % de la intención de voto entre Lula y Bolsonaro, con un crecimiento de un punto en la última semana del líder de izquierda y estabilidad en el candidato de la derecha.

La publicación de esta encuesta se produce después de la prohibición de las apuestas deportivas y casinos en línea anunciada el pasado viernes por el Gobierno de Lula, una medida de gran impacto que ha sido tachada por la oposición como "electorera".

El sondeo también expuso que el 49 % de los electores desaprueba el Gobierno de Lula y un 46 % da una nota positiva a la labor del Ejecutivo brasileño.

La encuesta, encargada por el diario O Globo y la televisión Globo, fue realizada por Quaest con 2.400 entrevistas a electores de todo el país entre el jueves y el domingo, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

El domingo 4 de octubre 158 millones de electores están convocados a votar en unos comicios en los que, además de la Presidencia de la República, se renovará la Cámara de los Diputados, dos tercios del Senado y se elegirá a los 27 gobernadores regionales.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, quienes estarán cara a cara en las elecciones de octubre de 2026 en Brasil. Foto: EFE

Qué revela el estudio de Nexus/BTG para el domingo

Otro estudio de opinión pública fue divulgado por Nexus/BTG este lunes, tras realizar la encuesta entre el viernes y el domingo, y revela un nuevo empate técnico de cara al balotaje.

En una respuesta espontánea, de cara al primer turno de este domingo, la encuesta marca 41% para Lula, 35% para Bolsonaro, 4% para Renan Santos, 3% para Augusto Cary, 2% para Ronaldo Caiado y 0% para Romeu Zema. Otros candidatos en total agrupan 1%, el voto en blanco o anulado 5% y aún no saben o no contestaron 9%.

Tanto Lula como Bolsonaro subieron un punto desde el estudio divulgado una semana atrás.

El escenario cambia levemente cuando a los encuestados se les da una lista definida de candidatos. Allí Lula aparece con 42% y Bolsonaro con 37%. Del resto de los candidatos, ninguno supera el 5%.

En esta segunda pregunta Lula subió dos puntos y Bolsonaro se mantuvo igual con respecto a una semana atrás.

De cara a la segunda vuelta, en una eventual disputa entre Lula y Bolsonaro, el actual presidente aparece delante con 46% contra el 44% de su competidor. Exactamente una semana atrás Lula tenía el mismo porcentaje y Bolsonaro un punto porcentual más. Si bien la brecha entre ambos se agrandó, sigue estando dentro del margen de error, por lo que se trata de un empate técnico.

La encuesta también muestra cómo le iría a Lula contra otros eventuales contendientes, en un escenario poco probable dado que ninguno aparece con chances reales de pasar al balotaje por tener escasos porcentajes de intención de voto.

Lula contra Ronaldo Caiado ganaría por 46% contra 42%, también le ganaría a Romeu Zema por 48% a 39%, a Renan Santos por 48% a 37% y a Augusto Cary por 46% a 41%.

Con información de EFE y O Globo/GDA