Casas de apuestas deportivas de Brasil recurren a la Corte Suprema para frenar la prohibición de Lula

Las empresas de apuestas deportivas de Brasil presentaron este lunes un pedido ante la Corte Suprema para suspender la prohibición decretada la semana pasada por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), la principal asociación del sector, argumenta en el pedido de carácter urgente que la medida puede provocar "efectos irreversibles" antes incluso de que sea analizada por el Congreso.

La asociación invoca principios legales como la libertad económica, la competencia y la seguridad jurídica y dice que la prohibición genera un "deterioro" en la confianza en el ambiente de negocios, ya que las empresas del sector realizaron inversiones, pagaron impuestos y contrataron personas.

"(La medida) frustra los derechos adquiridos de las operadoras que, de buena fe, creyeron en las promesas regulatorias del Estado", dice, en referencia a la ley de 2023 que dio permisos de cinco años a las empresas autorizadas.

Una persona ve una app de apuestas online mientras mira un partido de fútbol. Foto: Estefanía Leal

El IBJR acusa, además, al Gobierno de actuar de forma "unilateral" y sin "criterio técnico", así como de quitarle atribuciones al Congreso en la definición de políticas públicas.

El 6 de octubre, los sitios web se bloquearán. Si el retiro no se realiza voluntariamente antes del 5 de octubre, las entidades financieras que operan para las casas de apuestas devolverán los saldos a los apostadores entre el 9 y el 14 de octubre. Además de la medida provisional, el presidente presentará un proyecto de ley al Congreso para criminalizar las apuestas y a sus operadores, con penas de prisión de entre dos y seis años

Los argumentos de Lula da Silva para prohibir el juego en línea

Lula ha vinculado las apuestas con el endeudamiento de las familias y ha defendido la necesidad de frenar una actividad que puede agravar los problemas financieros de los hogares.

"Es algo espeluznante; me recordó al comienzo del crack en este país. Las apuestas en línea son lo mismo, pero a un nivel muy superior porque son digitales y están al alcance de la mano", afirmó el mandatario tras firmar la medida.

El presidente anunció la prohibición a poco más de una semana de unas elecciones presidenciales en las que tiene como principal adversario al senador Flávio Bolsonaro, quien ha tachado la medida de "fraude electoral".

Apuesta online. Imagen generada por inteligencia artificial.

13 clubes de primera tienen como sponsor a una casa de apuestas

El mercado de las apuestas en Brasil ha experimentado un auge desde que el propio Lula estableció un marco regulatorio en 2023.

Ocho de cada diez familias brasileñas afrontan algún tipo de deuda, según datos publicados en agosto por la Confederación Nacional del Comercio. Las apuestas absorvieron unos 13.000 millones de dólares de la rentas familiares en 2025, según un estudio conjunto de estados brasileños. Tres de cada cuatro apoyan la prohibición de las apuestas, según una encuesta divulgada el miércoles por Atlas/Bloomberg.

Las estrellas Neymar y Vinícius Junior son de los rostros más representativos en la publicidad del negocio. En el país del fútbol, 13 de los 20 clubes de primera división tienen a una casa de apuestas como patrocinante principal. Varios clubes de fútbol, incluido el vigente campeón Flamengo, han expresado su rechazo a la iniciativa, alegando que los sponsors de las “bets” son vitales para sus finanzas.

Giorgian de Arrascaeta en Flamengo. Foto: AFP.

EFE.