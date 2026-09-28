Elecciones en Brasil 2026: la polémica por la virgen de Aparecida enfrenta a Lula y Flávio Bolsonaro

Una polémica por la virgen patrona de Brasil agita la campaña a seis días de las elecciones, con el presidente Lula y su rival Flávio Bolsonaro en disputa por votantes religiosos en uno de los países con más cristianos del mundo.

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva citó el domingo versiones de redes sociales según las cuales Bolsonaro retiraría el título de patrona de Brasil a la santa católica Nossa Senhora Aparecida, una acusación desmentida por el candidato derechista.

La virgen de Aparecida tiene uno de los mayores templos religiosos del planeta en Brasil y es venerada por los católicos, mayoritarios en el país y que según los sondeos prefieren a Lula para las elecciones.

En cambio Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), se hace fuerte entre evangélicos, una confesión de crecimiento acelerado en años recientes que no reconoce a esta virgen como objeto de culto.

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un acto de campaña. Foto: AFP

"Todo el mundo sabe que respeto las religiones", dijo Bolsonaro

Lula lleva una leve ventaja en encuestas para la primera vuelta del 4 de octubre, aunque empata con el senador Bolsonaro para la segunda del 25 de octubre.

Con el famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro como símbolo nacional, Brasil concentra la segunda mayor población cristiana del mundo, sólo detrás de Estados Unidos, según un estudio del Pew Research Center publicado en 2025.

"Eso de meterse con Nossa Senhora Aparecida no es aceptable (...), será patrona de Brasil porque el pueblo quiere y tiene fe", dijo Lula a la emisora Band.

Lo hizo después de que Bolsonaro afirmara que "jamás existió" un plan para retirarle ese título y acusara al gobierno de diseminar "fake news".

"Todo el mundo sabe que respeto las religiones. ¡A todas!", se defendió.

Senador Flavio Bolsonaro, precandidato a la presidencia e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Foto: AFP

La polémica empezó por informaciones periodísticas sobre una presunta preocupación en la Iglesia católica acerca del estatus de la virgen.

Simpatizantes de izquierda rescataron en redes un proyecto archivado de 2007 de un diputado bolsonarista para retirarle el patronato.

Pronto viralizaron las versiones sobre las supuestas intenciones actuales de Flávio Bolsonaro, aunque no hay declaraciones públicas del candidato al respecto.

El 48% de los católicos pretenden votar a Lula el domingo contra 29% para Bolsonaro, según una encuesta del instituto Quaest.

Entre evangélicos, la ecuación se revierte con 46% para el derechista y 27% para Lula.

El mito de Nossa Senhora Aparecida reza que, en 1717, tres pescadores vieron sus redes llenarse de peces después de rescatar del río una imagen de madera de la virgen.

AFP