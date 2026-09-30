Lula vs. Flávio Bolsonaro: ¿qué dice la última encuesta en Brasil a cuatro días de las elecciones?

Una nueva encuesta de cara a las elecciones presidenciales en Brasil coloca una sorpresa en la recta final: no solo reveló un empate técnico de cara al balotaje del 25 de octubre sino que Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro tendrían una diferencia dentro del margen de error para la primera vuelta de este domingo, algo que no marcaban otras encuestas de otras firmas.

Resultados de la primera vuelta según la encuesta Meio/Ideia

El estudio de opinión pública más reciente es el divulgado por Meio/Ideia, que salió a la luz este miércoles de mañana. Considerando que hay un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, Lula está al frente con 39,4% para la primera vuelta y Bolsonaro lo sigue con 38,4%. Luego aparecen otros candidatos de menor relevancia, como Augusto Cury con 6,7%, Renan Santos con 4,5%, Ronaldo Caiado con 4,4% y Romeu Zema con 3,5%.

Hay otros candidatos que tienen menos de un punto porcentual. Los votos en blanco y anulados, así como las personas que dicen no tener intención de ir a votar, son 0,7%. Mientras tanto, 1,5% no supo responder qué opción tomará.

Estas fueron respuestas estimuladas, es decir, luego de que la empresa diera a los encuestados una lista de los candidatos que compiten. Pero en respuestas espontáneas previas, sin el listado, Lula llevaba 31,5% y Bolsonaro 30,5%; ninguno de los otros candidatos tenía más de 4%. Casi dos tercios del grupo de indecisos son mujeres. A su vez, un 68,5% de los encuestados dijo que ya decidió su voto, mientras que 31,5% reconoció que todavía lo puede cambiar.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, principales candidatos presidenciales para las elecciones en Brasil. Fotos: PABLO PORCIUNCULA/SILVIO AVILA/AFP

Escenario de balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

De cara a la segunda vuelta, según este mismo estudio, Lula tendría 48,5% y Bolsonaro 48%. Los blancos y anulados sumarían 2,1% y 1,5% no supo responder.

Aunque el escenario está bastante parejo entre un género y otro, el estudio revela que un 50,6% de los hombres votarían por Bolsonaro, mientras que ese número se reduce a 46,8% en el caso de Lula. En las mujeres el porcentaje se invierte: 49,9% votarían por Lula y 45,6% por Bolsonaro. Por otro lado, el actual presidente tiene mayoría entre los católicos mientras que el senador opositor es mayoría entre los evangélicos.

Bolsonaro ganaría entre los jóvenes de 16 a 24 años, Lula entre los de 25 a 34. Nuevamente Bolsonaro llevaría ventaja en el grupo de 35 a 44 años y Lula ganaría en los restantes dos grupos etarios: de 45 a 59 y de más de 60.

Finalmente el presidente es preferido ente los más pobres mientras que su rival lleva ventaja en el grupo de los más ricos.

Los datos fueron recogidos entre el 25 y el 28 de setiembre en base a encuestas telefónicas con 2.000 votantes.