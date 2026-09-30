Giro en las elecciones de Brasil: la estrategia de Lula para evitar debate con Flávio Bolsonaro a días de votar

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, descartó participar en el debate televisivo entre los aspirantes previstos para el jueves, tres días antes de las elecciones, informó este miércoles la red Globo de televisión, organizadora del evento.

La decisión del líder progresista fue comunicada por sus asesores este miércoles a la red Globo, la de mayor audiencia del país suramericano y que tradicionalmente organiza los debates previos a las elecciones.

Los otros cuatro candidatos invitados al debate ya confirmaron su participación: el senador Flávio Bolsonaro, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, el psiquiatra y escritor Augusto Cury y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema.

En su lugar, Lula dará una entrevista al pódcast 'Flow', que será transmitida en YouTube y está prevista para comenzar 45 minutos antes del inicio del debate.

El líder progresista contraprogramó con una entrevista a una emisora televisiva el primer debate presidencial de fines de agosto, el cual se desarrolló sin la presencia de Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una imagen de la Virgen de Aparecida durante un acto de campaña este martes en Fortaleza (Brasil). Foto: EFE/Jarbas Oliveira

Elección polarizada

Los brasileños acudirán el próximo domingo a las elecciones sin ver a los favoritos debatir en televisión ante varias negativas de participar de Lula y Bolsonaro, que protagonizarán una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, ya que están empatados técnicamente en los sondeos, con un 40 % para el presidente y un 36 % para el senador.

Dos de los debates que estaban previstos en el último mes tuvieron que ser cancelados ante el rechazo de los dos favoritos a asistir. El primero de todos se realizó pero con candidatos cuya intención de voto no supera el 5 %.

Tras haberse negado a participar en los primeros debates, el hijo del expresidente Bolsonaro (2019-2022) confirmó que asistirá al organizado por Globo el jueves y retó a Lula a hacerlo también.

"Voy al debate de Globo. Lo estoy confirmando aquí. Él que decida. Quiero ir para debatir con él. Lo estoy llamando para que acuda: Lula ven a debatir conmigo porque quiero restregarte la verdad en la cara y voy a mostrar que mi proyecto de Brasil es mejor que el tuyo", aseguró el senador ultraderechista en un mitin en el estado de Goiás el pasado domingo.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), saluda a sus seguidores en Goiânia, Brasil. Foto: AFP

Según dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores, citados por la prensa, Lula, como único aspirante de izquierda, temía convertirse en blanco de las críticas de los otros cuatro candidatos invitados al debate, ya que todos representan a partidos de centroderecha o de ultraderecha.

Globo informó que dejará vacía la silla que le correspondería a Lula en el debate.

Además del empate técnico en la primera vuelta, Lula y Bolsonaro también aparecen en un empate técnico en los sondeos para una eventual segunda vuelta, necesaria en caso de que ningún candidato alcance más de la mitad de los votos.

La diferencia entre los dos, sin embargo, es menor para un eventual balotaje, previsto para el 25 de octubre de ser necesario, ya que el líder progresista tiene el 47 % de la intención de voto contra el 45 % de su principal rival.

EFE