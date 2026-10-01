Ferreira tras empate con MC Torque, que los "obligó a meterse atrás": "Tenemos que animarnos a jugar un poco más"

Lucas Ferreira fue el jugador de mejor rendimiento de Peñarol en el empate 1-1 ante Montevideo City Torque en el partido postergado de la primera fecha del Torneo Clausura. También fue de los pocos jugadores que declararon postpartido y lo hizo con autocrítica. "Tenemos que animarnos a jugar un poco más", declaró.

"Creo que el empate nos dio un bajón anónimo a nosotros y a ellos les dio para arriba. Después nosotros creo que tenemos que animarnos a jugar un poco más. Salimos muy bien, hacemos el gol y después ya empezamos a dividir la pelota, a ese juego, creo que de la otra manera podemos hacer un poco más", se sinceró el defensa.

Ferreira fue consultado respecto a si habían sufrido más que jugado el segundo tiempo y dijo: "Sí, obvio, porque ellos juegan bien y nos obligaron a meternos atrás, es la realidad. Sufrimos, pero estábamos bien parados e hicimos un buen laburo también. Sabíamos que ellos tienen muy buenos delanteros, que juegan bien, así que la idea era esa, estar bien parados para cortar los contratos de aquellos".

"Una jugada complicada"

Sobre la jugada que derivó en el gol de Esteban Obregón para el 1-1, en la que Franco Romero entrega hacia atrás para que Nahuel Herrera recepcione, el defensa expresó: "Fue una jugada entreverada, el pase de Franco queda un poco corto, Nahuel se confía de que es para Washi (Aguerre) y queda medio corto. Faltó comunicación, son errores que pueden pasar".

"No nos pasaron por arriba"

Por último, fue consultado por la diferencia física entre Peñarol y un equipo que está jugando triple competencia. "No sentí (que hubo diferencia), estábamos bien parados, creo que sí sufrimos, pero estábamos bien parados, hicimos un buen laburo, no nos pasaron por arriba, desde lo futbolísticos sí, pero de lo físico no, porque corrimos, metimos y cuando tuvimos contragolpes fuimos para adelante, así que creo que los físicos no nos pasaron por arriba".