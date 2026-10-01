Gobierno extenderá la rebaja de nueve puntos de IVA al consumo en restaurantes y cafeterías

El Poder Ejecutivo emitirá en las próximas horas un decreto que extiende la medida de reducción de nueve puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al pagar con tarjetas en restaurantes, bares, cafeterías y otros servicios similares, según confirmó El País con fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El decreto anterior venció este miércoles 30 de setiembre, y por una antigua publicación en la web de la Dirección General Impositiva (DGI) se generó controversia y la oposición había salido a denunciar un "ajuste fiscal".

Los servicios alcanzados por la devolución de puntos de IVA

La devolución de puntos de IVA es un beneficio fiscal que tienen los consumidores que pagan con tarjetas de crédito y débito u otros instrumentos de dinero electrónico en servicios gastronómicos, de catering, de fiestas y eventos, de arrendamiento de vehículos sin chofer y de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico. Este es un beneficio al que pueden acceder tanto los residentes como los no residentes en Uruguay.

Mediante el decreto anterior, que venció el 30 de setiembre, los usuarios podían acceder a una rebaja de nueve puntos de IVA, mientras que locales contribuyentes de IVA mínimo incluyen un descuento de 7,38% sobre el importe total de la operación que se hiciera. Estos beneficios se van a extender mediante un nuevo decreto que se publicará en las próximas horas.

Las críticas de la oposición por un eventual "ajuste fiscal" que finalmente se descartó

Una publicación del 5 de mayo de 2026 en la web de la DGI señalaba que "a partir del 1 de octubre del 2026 la reducción señalada se fija en 5 puntos porcentuales del IVA y un descuento de 4,1% en el caso de contribuyentes de IVA Mínimo", lo que causó revuelo en el ámbito político.

"Nuevo ajuste fiscal", denunció Javier García, senador del Partido Nacional. "Decían que no aumentaban impuestos. El gobierno te mintió", expresó.

Su correligionario Sebastián Da Silva indicó que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, "tiene este modus operandi: se la juega de callado durante el trámite de las leyes presupuestales y después nos mete un ajuste fiscal".

Otro senador blanco, Rodrigo Blas, indicó: "Con un Uruguay más caro que nuestros competidores, el Gobierno redujo de 9 a 5 puntos la rebaja de IVA en gastronomía, alquiler de autos, comisiones de alquiler turístico, eventos y otros servicios. De espaldas al Uruguay que compite y apretado por la plata que le falta . El Gobierno afecta directamente al turismo y al trabajo".

Sin embargo, desde el MEF manifestaron a El País que el decreto que extiende el beneficio de reducción de nueve puntos de IVA ya está redactado y pronto para firmar, por lo que se publicará en las próximas horas.