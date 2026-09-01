“¡Tirate al piso!": periodistas policiales quedaron en medio de balacera mientras cubrían un hecho en el Marconi

Momentos de máxima tensión vivieron este lunes varios equipos periodísticos que se encontraban trabajando en el barrio Marconi, cuando una nueva ráfaga de disparos los obligó a tirarse al piso y buscar resguardo junto a los policías que estaban en el lugar.

Móviles de Canal 4, Canal 10 y Canal 12 habían llegado hasta la zona de Rambla Costanera y Wellington para informar sobre una balacera ocurrida más temprano. Allí se habían encontrado más de diez casquillos de bala y uno de los proyectiles había impactado contra un automóvil estacionado.

Mientras aguardaban el trabajo de Policía Científica, volvieron a escucharse disparos a poca distancia. La situación quedó registrada por las cámaras de televisión.

“¡Al piso, al piso!”, se escucha gritar a una funcionaria policial mientras periodistas y camarógrafos buscan protegerse. En ese momento no estaba claro de dónde provenían los tiros ni hacia dónde estaban dirigidos.

Emiliano Wigman, cronista de Telemundo, relató en vivo que el equipo había llegado para cubrir el primer episodio cuando se produjo la nueva balacera.

“Cuando estamos llegando con el equipo periodístico de Telemundo, se escuchan nuevamente disparos y nos tuvimos que tirar todos al piso. Los colegas que estaban aquí también”, contó.

🔴A esta hora se despliega un fuerte operativo en el Marconi por distintas balaceras.



🚔"Al piso, al piso", gritó una de las policías que además pidió a los medios presentes que se tiraran al piso para resguardarse.



Informa @EmiWigman pic.twitter.com/CsEdIRm4hN — Telemundo (@TelemundoUY) August 31, 2026

Según el periodista, antes de que el camarógrafo Adrián González pudiera comenzar a registrar la situación se habían escuchado más de una decena de detonaciones. “Esto es el final de más de 15 disparos que habíamos escuchado en modalidad de ráfaga”, explicó mientras se emitían las imágenes.

El cronista destacó además que el episodio ocurrió en plena tarde y cuando ya había presencia policial en la zona. Tras los disparos, los efectivos solicitaron apoyo y rápidamente llegaron más móviles y motos del PADO. Algunos de ellos se retiraron poco después tras detectar una motocicleta sospechosa, a la que intentaron interceptar para establecer si tenía alguna relación con el episodio.

Una situación similar atravesó el equipo de Telenoche.. En las imágenes puede escucharse reiteradamente la advertencia: “Tirate al piso. Al piso”, mientras los presentes buscaban resguardo.

El periodista Leonardo Pedrouza señaló que los disparos se habían producido “muy cerquita”, a unos 50 o 60 metros del punto donde estaban los equipos periodísticos y el móvil policial que preservaba la escena. Sin embargo, aclaró que no podía determinar cuál había sido el objetivo ni la dirección exacta de los tiros.

Balaceras en barrio Marconi: un hombre efectuó disparos de arma larga desde una moto. En la escena, ubicada en Rambla Costanera y Wellington, se hallaron al menos 13 vainas de alto calibre. Teledía presenció uno de los tiroteos. Informa @LeoPedrouza.



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En Subrayado, María Eugenia Scognamiglio también informó desde el lugar mientras el operativo continuaba. “Hasta este momento se registraron disparos, por eso estamos trabajando con muchísima precaución”, señaló. La periodista indicó que había más de diez casquillos esparcidos en la calle y un automóvil con impactos de bala a pocos metros de donde realizaba la cobertura.

#AHORA | Balacera en Marconi: hallan más de 10 casquillos y un auto resultó con al menos un impacto en Wellington y Rambla Costanera. Cuando la Policía trabajaba en el lugar, se volvieron a escuchar disparos, hace minutos. Informa @eugescogna | https://t.co/BmpxVnnd2S pic.twitter.com/398oxCgbfp — Subrayado (@Subrayado) August 31, 2026

Ninguno de los trabajadores de prensa resultó herido.

El episodio se produjo en medio de jornadas marcadas por hechos de violencia armada en distintos puntos de Montevideo. En la noche del domingo, una balacera en Villa Española dejó como saldo un joven de 19 años muerto y otras cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad.