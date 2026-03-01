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El País Información Policiales

Homicidio en La Capuera: un hombre de 68 años fue asesinado a puñaladas en su casa

La Policía de Maldonado investiga el crimen de un hombre con antecedentes penales que fue hallado con múltiples heridas en el tórax este sábado.

El País
El País
01/03/2026, 15:10
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Juicio por incautacion de droga de Operacion Santa
Juzgado letrado de 11 turno de Maldonado.
Foto: Ricardo Figueredo

Un violento episodio de sangre ocurrió en la zona de La Capuera (Maldonado) en las primeras horas de este sábado 28 de febrero. Próximo a la hora 07:00, el servicio de emergencias 911 recibió una alerta sobre la presencia de un hombre mayor de edad herido de gravedad en el interior de una vivienda ubicada en la calle Iporá. Al arribar al lugar de forma inmediata, los efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional I se encontraron con una escena compleja.

En el interior de la finca, los uniformados hallaron tendido en el suelo a un hombre de 68 años. La víctima presentaba múltiples heridas corto punzantes localizadas en la zona del tórax y un abundante sangrado que obligó a la intervención urgente de una unidad de emergencia móvil. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el personal médico solo pudo constatar el fallecimiento del hombre en el lugar del hecho.

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De acuerdo con el registro oficial de la Jefatura de Policía de Maldonado, el fallecido poseía un antecedente penal reciente, datado en el año 2024, vinculado al suministro de sustancias estupefacientes. Ante la gravedad del caso, se hizo presente en el lugar el comando jefaturial, junto a los jefes de las Zonas Operacionales I y V, y el encargado del Destacamento Sauce de Portezuelo, para coordinar las primeras líneas de acción tras el hallazgo del cuerpo.

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Fachada Jefatura de Policia de Maldonado , foto Figueredo, corresponsal Maldonado , Archivo El País, 20110527
Fachada de la Jefatura de Policía de Maldonado.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

La investigación bajo la órbita de Fiscalía

El Departamento de Homicidios de la Zona Operacional V y efectivos de Policía Científica trabajaron intensamente en el domicilio de la calle Iporá para realizar el relevamiento de pruebas y peritajes correspondientes.

El caso ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 2.° turno, que busca determinar el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables del crimen en esta zona del departamento de Maldonado.

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