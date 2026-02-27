Joven golpeó y dejó en coma a un hombre de 70 años que presuntamente intentó tocar a una adolescente

La Policía investiga un ataque de un joven de 17 años contra un hombre de 70 en las inmediaciones de Camino Carrasco y José Zorrilla, en La Unión. El agresor se encontraba junto a otros dos menores y, según testimonios que recogieron los investigadores en el lugar, le pegó al anciano porque este, previamente, había intentado tocar a una adolescente.

El comunicado de la Policía indica que el violento episodio ocurrió en la tarde de este jueves 26 de febrero. El joven asestó un golpe de puño al anciano, quien cayó al pavimento y se golpeó la cabeza.

La víctima quedó en estado de coma con un traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento. Está internado en un CTI.

A pocos metros de la escena fue identificado el adolescente, que estaba acompañado de otros dos menores. Los testimonios señalan que el agredido había salido de un bar "en presunto estado de ebriedad, realizando comentarios e intentando tocar a una adolescente, situación que habría desencadenado la agresión".

La Fiscalía de Adolescentes de Segundo Turno dispuso que un médico forense examine a la víctima y que se haga un examen toxicológico, entre otras pruebas.

Dos apuñalados en Montevideo

Este no fue el único episodio violento que se registró en las últimas horas en Montevideo. La Jefatura de Policía indicó que un hombre de 45 años resultó herido de arma blanca durante la noche del jueves en la calle Camino Cibils, en el oeste de la capital.

El herido, que tiene antecedentes penales, estaba herido y "semiinconsciente" cuando llegó la Policía. Fue trasladado al Hospital del Cerro.

Consultado por los investigadores, dijo que el agresor era un desconocido, pero prefirió no radicar denuncia.

Puerta de emergencia del Hospital del Cerro. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Por la noche, también en el barrio La Unión, otro hombre poseedor de antecedentes penales, en este caso de 37 años, fue hasta una seccional a radicar una denuncia que indicaba que minutos antes había sido herido con un arma blanca en 8 de Octubre y Comercio.

Trasladado al Hospital Pasteur, un médico de guardia diagnosticó heridas en un glúteo y en el antebrazo derecho.

Mediante cámaras de videovigilancia pudo detectarse al agresor, quien tiene 42 años y también cuenta con antecedentes penales. Estaba en Cipriano Miró y Joanicó, a 500 metros de la zona del ataque. Fue detenido y se le incautó el arma.