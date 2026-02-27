Choque frontal de dos autos deja cuatro heridos: presumen que un conductor intentó esquivar a un perro

Un siniestro de tránsito ocurrió en la noche de este jueves en San Jacinto, Canelones, a la altura del kilómetro 50 de la ruta 7. Dos autos chocaron de frente y cuatro personas resultaron heridas: una bebé de un año resultó ilesa.

Según informó la Policía Caminera en un parte, la colisión frontal se produjo cuando "uno de los vehículos habría realizado una invasión de senda" tras intentar esquivar un perro.

En uno de los vehículos iban cuatro personas y dos de ellas resultaron heridas. El conductor, de 26 años, sufrió politraumatismos leves y la espirometría que le realizaron dio resultado negativo. Un acompañante de 25 años también sufrió politraumatismos leves. Ambos fueron dados de alta en el lugar.

Auto que participó de un choque frontal en la ruta 7. Foto: Policía Caminera

Una tercera acompañante de 29 años sufrió solo golpes superficiales. En tanto, una bebé de un año fue trasladada por precaución a un hospital pero tras la revisión los médicos entendieron que resultó ilesa. Viajaba con sistema de retención infantil.

En el segundo vehículo conducía un hombre de 32 años que resultó gravemente politraumatizado y permanece internado. No se le realizó espirometría "por la entidad de sus lesiones".

Su acompañante, una joven de 24 años, sufrió la fractura de una rótula y también fue trasladada a un hospital.