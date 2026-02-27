Investigan a un policía de Nueva Helvecia por exhibir símbolos nazis y mensajes de odio en su auto

Investigan a un funcionario policial de Nueva Helvecia, quien luce en su vehículo una calcomanía con un símbolo nazi y otra con una alusión gordofóbica, confirmó a El País la Jefatura de Policía de Colonia. Fuentes de Fiscalía confirmaron a El País que el caso ya se puso en conocimiento de la fiscal de Rosario.

Según detalló el medio local Helvecia, uno de los stickers luce un águila con una cruz de hierro y en el otro aparece una figura humana con sobrepeso tachada con una señal de “prohibido”.

Con base en fuentes policiales de la ciudad, Helvecia publicó que el funcionario ha manifestado su postura personal sobre estos temas y “ha provocado diversos problemas de convivencia y disciplina” que le llevaron a tener múltiples sanciones disciplinarias.

Fernando Ponzetto

Desde Fiscalía detallaron a El País que se ordenaron las diligencias preliminares, entre ellos el registro del vehículo y actas de declaración del indagado en vía administrativa. En tanto, se especificó que las actuaciones administrativas datan de hace 6 meses y que la policía le había ordenado al funcionario que sacara las insignias del vehículo.

El País consultó a fuentes de la Jefatura de Policía de Colonia si el funcionario fue apartado de su cargo mientras transcurre la investigación, pero confirmaron que “continúa con sus funciones”.

Incurrir en incitación al odio está catalogado como una falta grave o muy grave dentro del Reglamento General de la Policía, con sanciones que pueden ir desde la suspensión de funciones de 4 a 6 meses hasta la destitución.

En tanto, la incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas se tipifica como delito dentro de la ley 17.677 del Código Penal.

Según la normativa, quien “públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública” incite al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas “en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual” puede recibir una condena de 3 a 18 meses de prisión.