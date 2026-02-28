Tragedia en Salto: un joven de 22 años murió tras incendiarse su casa en el asentamiento Puente Blanco

Un hombre de 22 años murió al incendiarse su casa este viernes por la noche en el asentamiento Puente Blanco de la ciudad de Salto. La Policía y los Bomberos buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Según la Policía de Salto el hecho ocurrió pasadas las once de la noche del viernes, en una vivienda precaria cercana a la zona del asentamiento Puente Blanco.

Allí, los vecinos alertaron a los Bomberos y a la Policía de que una casa se estaba prendiendo fuego en su totalidad, por lo cual concurrieron al lugar. Se trataba del asentamiento Puente Blanco, entre Varela y la avenida Reyles.

Llegaron varios móviles policiales y el personal de Bomberos, constatando que la vivienda, que estaba construida en chapa y madera, se encontraba totalmente incendiada.

Una vez controlado el foco ígneo, fue ubicada en el interior de la casa una

persona fallecida. Se trataba de un hombre de 22 años de edad cuyo cuerpo estaba calcinado y se especula con que no pudo salir del lugar.

También fue hasta el lugar el personal de una unidad de emergencia médica, que constató su fallecimiento. La Fiscalía de Turno dispuso actuaciones con el fin de esclarecer los hechos.