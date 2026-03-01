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El País Información Policiales

Policía investiga la muerte de un hombre de 30 años en el barrio Los Bulevares de Montevideo

El cuerpo fue encontrado sin signos vitales en la vía pública por una vecina. La Justicia dispuso el relevamiento de la escena y la identificación del fallecido.

El País
El País
01/03/2026, 12:27
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Operativo policial / Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Patrullero policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

En horas de la madrugada de este domingo 1º de marzo, se produjo un hallazgo violento en la zona de Pasaje Reconquista y Grito de Asencio, en el barrio Los Bulevares de Montevideo. Tras recibir una alerta a través del servicio de emergencias 911, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar, donde localizaron a un hombre de 30 años tendido en el pavimento con heridas visibles y carente de signos vitales.

Una unidad de emergencia médica móvil que acudió al llamado confirmó el fallecimiento del individuo en el lugar de los hechos, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

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La investigación preliminar permitió establecer que el fallecido poseía antecedentes penales. Según el testimonio de una mujer que circulaba por la zona y quien dio aviso a las autoridades, el cuerpo se encontraba tirado en la vía pública al momento de ser descubierto.

Ante la gravedad del hecho, se solicitó la intervención inmediata de la Policía Científica para realizar el relevamiento técnico de la escena y asegurar las pruebas necesarias para el esclarecimiento del caso.

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Intervención de la Fiscalía de Homicidios

La fiscal de Homicidios de 4º Turno fue notificada del suceso y asumió la dirección de la investigación. Entre las primeras directivas impartidas, se ordenó que el personal de Policía Científica proceda con la identificación formal del fallecido y ejecute un análisis exhaustivo del área donde fue encontrado.

Las autoridades buscan determinar la dinámica de los hechos y la causa exacta de la muerte mediante las diligencias correspondientes.

Operativo policial en Plaza Independencia
Operativo policial.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El despliegue policial en Pasaje Reconquista se mantuvo durante las primeras horas de la mañana, enfocándose en la recolección de evidencia física y el análisis de posibles testigos en las inmediaciones de Grito de Asencio. Por el momento, la Policía continúa trabajando en el lugar para establecer si el ataque ocurrió en el punto del hallazgo o si el cuerpo fue trasladado hasta allí, mientras se esperan los resultados de las pericias forenses solicitadas por la Fiscalía.

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