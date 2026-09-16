Intendencia de Maldonado da marcha atrás y suspende cambios en la terminal de Punta del Este

La Intendencia de Maldonado dio marcha atrás y anunció que no realizará cambios este verano en la terminal de ómnibus de Punta del Este, y por tanto los interdepartamentales podrán seguir entrando a la península.

Álvaro Villegas, secretario general de la intendencia, informó que la comuna entendió "que no están dadas las condiciones para producir modificaciones esta temporada estival" y por tanto "no va a haber un cambio en las condiciones operativas" de los ómnibus interdepartamentales, que en el plan original buscaba paliar la lentitud en el tránsito.

La medida que se había anunciado meses atrás indicaba que a partir de la próxima temporada de verano los ómnibus llegarían solo hasta la terminal de Maldonado. Con este cambio se buscaba resolver el enlentecimiento del tránsito en la Avenida Roosevelt que se suele producir en plena temporada. La comuna había detallado que entre diciembre y febrero unos 180 ómnibus interdepartamentales e internacionales ingresan diariamente a Punta del Este.

El recorrido entre la terminal de Maldonado y la terminal de Punta del Este insume alrededor de 50 minutos para cubrir una distancia de apenas cinco kilómetros, pese a que el tramo transporta, en promedio, pasajeros que representan no más del 5 % del total de cada unidad.

Entrada a la terminal de Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado.

El plan indicaba que los pasajeros que llegaran a Maldonado con destino final en Punta del Este serían trasladados con pequeñas unidades. Este servicio no implicaría un costo adicional del que ya abonaron, sino que el boleto inicial ya cubriría ese trasbordo.

Maldonado busca renovar sus terminales de ómnibus

La Intendencia de Maldonado, de todas formas, aseguró que buscará mejorar la movilidad en el departamento, que en lugares puntuales se satura, fundamentalmente en verano.

Para ello espera informes del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República con claves para mejorar los servicios públicos de transporte. "Estamos realizando estudios a efectos de obtener la mejor evidencia para modernizar el transporte público en beneficio de los usuarios e intervenciones viales que faciliten la circulación", dijo el secretario general.

Además, Villegas informó que se hizo una "licitación para el acondicionamiento y mejoras edilicias de las terminales del departamento" y que la adjudicataria resultó ser la empresa Ciemsa.