Exalcalde de Isidoro Noblía cumplió pena por la entrega de libretas de conducir y fue recibido con festejos

Tras cumplir con ocho meses de prisión efectiva y seis meses de libertad a prueba por su responsabilidad en el caso de la entrega irregular de libretas de conducir en Cerro Largo, el exalcalde de Isidoro Noblía, Favio Freire, fue recibido este sábado con música, aplausos y arengas por parte de sus simpatizantes.

Otros lo siguieron en caravana hasta la localidad, acompañándolo en autos, camionetas, motos y caballos. Al llegar lo esperaba un parlante y un micrófono, con los que dio un discurso a los presentes. Las imágenes del evento se difundieron rápidamente en redes sociales.

"Agradezco a cada uno que hoy estuvo acá y los miles de mensajes recibidos. Agradezco a Dios, porque sin la fuerza de Dios sería imposible pasar lo que pasé”, expresó Freire.

Y añadió emocionado: “Desde el primer día le pedí a Él que no me largara las manos, y hoy, desfilando por estas calles de Noblía, sentía la presencia, sentía que seguía acompañándome”.

Los delitos de Freire

La localidad arachana se vio sumida en polémica el año pasado, luego de que se destapara que cientas de personas viajaban allí exclusivamente para obtener licencias de conducir, por las que habrían pagado una coima mayor a $ 10.000.

La cantidad de libretas entregada por el municipio era muy superior al número de habitantes del lugar: el pueblo tiene 2.300 habitantes y, según datos de la Intendencia de Cerro Largo, entre enero y junio de 2025 el municipio entregó 1.305 libretas, en 2024 se tramitaron 2.662 y en 2023 se expidieron 2.172. Son más de 6.000 documentos en dos años y medio.

El caso llegó a tener 24 personas formalizadas, incluidos funcionarios públicos. Por su parte, Freire fue condenado como autor de un delito de asociación para delinquir, reiterados delitos de certificación falsa por funcionario público y reiterados delitos de cohecho calificado.