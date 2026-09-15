En acto de aniversario de la lista 404, Lema fustigó al gobierno de Orsi, de quien dijo que no tiene liderazgo

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, envió una dura crítica por elevación al presidente Yamandú Orsi al señalar que llegar a la presidencia no confiere de por sí autoridad, en un comentario que siguió la linea la línea argumental del ex mandatario Luis Lacalle Pou en su reciente aparición en la Plaza Matriz. En un acto realizado en el Centro Gallego por el aniversario número 18 de la lista 404 Lema dijo que “la presidencia no te da el liderazgo, no necesariamente llegar a un lugar te consagra, llegar a un lugar te da la oportunidad; algunos la llenan como Lacalle Pou, otros no”.

La alocución de Lema estuvo cargada de otros mensajes políticos críticos con el gobierno y en particular con su enfoque de las políticas sociales.

“Tenemos muchas más ganas, por lo que es contraste entre una gestión y otra gestión, en diferentes temas, hemos hablado con compañeros de todos los departamentos, de todo el país, de los modelos, no está mal tener modelos, no hay que tener miedo al debate ideológico, al debate de ideas, al debate de posturas, hoy estamos padeciendo el contraste de los modelos”, apuntó.

El contraste se evidencia, ejemplificó Lema, en las diferencias en cómo deben instrumentarse las transferencias que apuntan a reducir la pobreza infantil.

“Nosotros creemos que no se puede condenar a los niños, (como se hace) cuando no se exige la contrasprestación de ir a las escuelas. Y así estamos. Los que están creen otra cosa. Tenemos diferencias”, advirtió.

“Sí valoramos que hayan mantenido la eliminación del tope de ingresos para mantener las Asignaciones Familiares/Plan de Equidad. Hasta que llegamos nosotros, en el período pasado, se castigaba el trabajo formal”, sostuvo Lema.

Acto por el 18º aniversario de la lista 404 del Partido Nacional. Foto: Lista 404 del Partido Nacional

“Tenemos diferentes modelos en materia de salud (...). Pasamos de un rector que daba garantías a tener una ministra que toma decisiones que ponen en riesgo las garantías del sistema”, planteó. La frase fue un dardo a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, muy cuestionada en las últimas semanas por los nacionalistas por haber rebajado una sanción a la médica Inés Miralles que fue condenada en un caso de mala praxis que derivó en la muerte de su colega Soledad Barrera.

“A veces gusta o no gusta lo que decimos pero decimos lo que pensamos, decimos los que creemos y cada uno que decida si quiere ofenderse o no con lo que es nuestro punto de vista”, agregó Lema quien fue ministro de Desarrollo Social durante el anterior gobierno.

Lema también cuestionó los anuncios “rimbombantes” de incorporación de nuevos medicamentos que “en la gran mayoría” ya estaban disponibles y que no se haya avanzado en la reducción de los tiempos de espera para recibir la atención de especialistas.

“En salud tenemos una gran diferencia de actitud. Cuando inauguramos el Hospital del Cerro los dirigentes del Frente Amplio que fueron, fueron a causar disturbios. Si este gobierno inaugura el Hospital de la Costa, nosotros vamos a ir con una sonrisa, felices, por los compatriotas que reciben una mejor asistencia. Es un contraste, son modelos, son formas de sentir, son formas de entender, son formas de creer”, dijo Lema.

En cuanto a la seguridad, señaló que extraña a los ex ministros del Interior, Jorge Larrañaga, Luis Heber y Nicolás Martinelli.

Acto por el 18º aniversario de la lista 404 del Partido Nacional. Foto: lista 404 del Partido Nacional.

El ministro Negro “arrancó derrotado”

Lema señaló que el gobierno anterior quebró la tendencia al alza de los delitos y que sus ministros del Interior no tenían soberbia. Constrastó su actitud con la del actual ministro del Interior, Carlos Negro, “que arrancó derrotado”. “Si el ministro arranca derrotado; ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es el mensaje al honesto? ¿cuál es el mensaje al que queremos cuidar? ¿cuál es el mensaje al delincuente? Todos los mensajes contraproducentes son los que ha dado el actual ministro”, enfatizó. Según Lema, el gobierno nacional tiene “un afán destructivo con Montevideo” . En el acto estaban el ex ministro del Interior, Luis Heber, el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, el ex mandatario Luis Lacalle Herrera y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, ademas de legisladores.