"Ni negocio ni explotación": reapareció Luis Lacalle Pou con un reclamo por la democracia en Venezuela

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou, referente del Partido Nacional, reapareció este viernes en la escena pública para reclamar democracia en Venezuela.

Lacalle Pou recordó el tuit que había publicado el 3 de enero, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en Venezuela por fuerzas de Estados Unidos. Hoy aguarda un juicio en Nueva York.

Aquel día, Lacalle Pou celebró en la red social X: "Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus 'aliados'. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción. Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede".

Entonces agregó: "No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?".

La aparición de este viernes es una referencia al "puede" sobre la vuelta de la democracia en Venezuela.

"'Puede'. Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz", reclamó.

“Puede”

Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación.

De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz. https://t.co/Qsuh6bxcyY — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 4, 2026

Nicolás Maduro reapareció desde la prisión en Nueva York

Maduro reapareció este domingo desde la prisión de Brooklyn donde permanece detenido por Estados Unidos y difundió dos fotografías en las que se lo ve vestido con un equipo deportivo gris y haciendo el gesto de la paz con ambas manos. Junto a las imágenes, el depuesto mandatario venezolano aseguró que se encuentra “firme” y envió un mensaje a sus familiares y seguidores.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió Maduro en su cuenta de Telegram. “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, agregó.

Fotos publica por Nicolás Maduro en redes sociales este domingo 30 de agosto de 2026. Foto: @NicolasMaduro

Las fotografías fueron publicadas este domingo, aunque, según el registro de la cámara, fueron tomadas el 25 de junio, un día después del doble sismo que dejó más de 6.500 muertos y provocó graves daños en el norte de Venezuela.

En las imágenes, Maduro aparece con un aspecto visiblemente más delgado que antes de su captura.