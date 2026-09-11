Lema a Caggiani por dichos sobre rendición de viáticos: “Que gobierne la honestidad, no la mentira”

El senador del Partido Nacional Martín Lema salió al cruce de su par frenteamplista Daniel Caggiani a raíz de las declaraciones que realizó sobre la obligatoriedad de rendir los viáticos, en el marco de un proyecto de ley presentado días atrás por el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP).

"¡No es cierto! ¡Se mantuvo la obligatoriedad de rendir cuentas! Además, Caggiani omite mencionar medidas de austeridad que tomamos en el Parlamento en 2020. Por ejemplo, eliminamos la partida de prensa ($ 30.000 mensuales por legislador), la de fotocopias —ahorrando millones—, y limitamos el cobro por día de licencia para evitar excesos. Lo que no se hizo en 15 años, lo hicimos en uno. La austeridad no es para la tribuna. Es para practicarla”, escribió el blanco en su cuenta de la red social X.

Antes de asumir como ministro de Desarrollo Social, Lema presidió la Cámara de Representantes durante el primer año del pasado período parlamentario, una gestión en la que desde el Partido Nacional se reivindicó el manejo austero de los recursos, que había sido una promesa electoral y que, además, estuvo marcada por los efectos adversos de la pandemia.

En el stream La Mar en Coche, Caggiani dijo en referencia a la devolución de viáticos que “hay comportamientos diferentes según partidos y la conducta de cada uno”. “La idea es justamente regularlo. En el gobierno de Luis Lacalle Pou, de las primeras cosas que se hicieron fue quitarle parte de la obligatoriedad, tanto para lo nacional como para lo departamental (ediles). Algunos decían que iban a tener que estar buscando tickets (boletas) para rendir cuentas y que eso iba a ser muy engorroso, que era una burocracia”, dijo Caggiani al defender su propuesta legislativa, que pretende cambiar el actual régimen de rendición de viáticos que rige desde que se aprobó el Presupuesto Nacional en 2020.

En ese momento, se estableció que “la declaración de gastos (de todos los funcionarios públicos, no solo de los legislativos) tendrá valor de declaración jurada y, en caso de corresponder, se deberán entregar los excedentes del viático asignado ante la oficina respectiva”.

A partir de esta redacción fue que Lema acusó a Caggiani de “mentir para fundamentar un proyecto, porque no se sacó la obligatoriedad”. “Que gobierne la honestidad, no la mentira. Cuando recurren a la mentira para construir un relato es porque la cosa viene de mal en peor”, dijo el senador blanco a El País.