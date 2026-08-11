Bancada del FA impulsa equiparar subsidio especial de los legisladores a seguro de paro de los trabajadores

A impulso del senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el régimen de subsidios que rige para las personas que cesan en sus cargos políticos —incluidos los legisladores— y para quienes ocupan cargos de particular confianza, de modo que quede equiparado al régimen vigente para los trabajadores del sector privado.

En la exposición de motivos, el senador señala que la finalidad es “alcanzar una adecuada distribución de los recursos públicos, evitar esa inequidad republicana” y añade que es necesario avanzar en esa dirección contemplando el “principio constitucional de igualdad”.

“Se presenta este proyecto con la finalidad de modificar el subsidio vigente estableciendo un régimen que se asimile a las reglas vigentes para el seguro de paro de los trabajadores de la actividad privada”, se agrega.

En concreto, se propone que tras la desvinculación, los exjerarcas o exlegisladores tengan el derecho a percibir “durante un período de seis meses a contar desde la fecha del cese un subsidio equivalente al 66% del total de haberes del cargo en actividad”.

Actualmente, la duración del beneficio para los que ejercieron cargos políticos o de confianza es por “un período equivalente al triple del tiempo en el que el beneficiario se haya desempeñado en la función, con un plazo máximo de 1 año a partir del día siguiente al cese”.

A su vez, el importe establecido es por el 85% del total de haberes inherentes al cargo en el que se cesa. “La idea es acortarlo y llevarlo a la misma franja de tiempo que perciben todos los trabajadores de nuestro país, que son seis meses”, dijo el senador del MPP.

Rendición de viáticos

Otro proyecto de ley presentado este martes apunta a modificar el régimen de la rendición de viáticos para el Poder Legislativo y los ediles departamentales, ampliando las obligaciones de control.

El proyecto establece como obligatoria la rendición de los gastos en los que se incurra con las partidas adelantadas por el Poder Legislativo y propone que, en caso de incumplimiento, el monto correspondiente pueda ser retenido del salario del legislador.

En diálogo con El País, Caggiani explicó que cuando se va a una misión se perciben determinados viáticos —para gastos en comida, transporte, hospedaje— y que hay caso de diputados y senadores que los rinden, pero otros no lo hacen.

“Si no devolvés lo que te sobra no te lo cobran. También están incluidos ediles”, añadió Caggiani.

En concreto, el proyecto establece que “todos los funcionarios alcanzados por la presente norma que sean designados para realizar una misión en el exterior o una comisión de servicio en el país tendrá diez días hábiles siguientes a su regreso para rendir, declarando los conceptos de gastos realizados y el cumplimiento de las tareas asignadas”. Además, se establece la obligación de devolver los excedentes en caso de que hayan existido (ahora no existe esa exigencia ).

Otro de los puntos planteados en el artículo 2 establece que los senadores y diputados que participen en actividades, congresos, seminarios, reuniones, conferencias, visitas oficiales o cualquier otra misión financiada por otros Estados, instituciones u organismos internacionales deberán presentar ante la Presidencia de la respectiva Cámara un informe detallado sobre el viaje.

Se deberá remitir copia de la invitación oficial recibida, identificación de la institución que la hace, detalle de los gastos cubiertos por terceros que pueden incluir pasajes, alojamiento, alimentación, viáticos, transporte interno y cualquier otra especie percibida.