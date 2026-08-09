Pereira por malestar de militancia y encuestas: “Hay un enojo inocultable, pero se ven avances y es reversible”

El titular de la coalición de izquierda, quien en el mes de octubre será confirmado para liderar el Frente Amplio por otros cinco años, es uno de los más férreos defensores del gobierno de Yamandú Orsi.

Sobre el malestar de la militancia y los números desfavorables que muestran las encuestas, considera que la situación es “reversible” e incluso usa al expresidente Luis Lacalle Pou para argumentarlo.

-Días atrás dijo que al gobierno le falta gestión política. ¿Qué significa?

-Un partido tiene una obligación primera que es hablarle a los que te votaron por su programa.

-¿El partido solo?

-Y el gobierno. Tiene la obligación de hablarle a todo el país, pero con dos biblias en la mano: la Constitución y el programa. El programa no lo hizo el Espíritu Santo, lo hizo el Frente Amplio (FA). No hay dudas de que el gobierno lo está cumpliendo. Si te dicen que hay que gravar a los ricos y acabamos de gravarlos por US$ 600 millones, algo no transmitimos bien. Eso es gestión política.

-¿Parte del descontento de la militancia del FA tiene que ver con lo logrado en los primeros gobiernos cuando se tenía otra coyuntura económica?

-Tenemos que ser capaces de explicar. Vivimos en un mundo sin reglas. Estamos viviendo el hostigamiento de Trump. Con las Naciones Unidas detonadas, con los organismos multilaterales en crisis, con Estados Unidos (EE.UU.) secuestrando a un presidente, interviniendo en la elección de Colombia, de Argentina, de Brasil. Construyendo esta lógica de deportación que atrapa a personas y las quiere deportar a cualquier país del mundo. La mancha de gobiernos de izquierda entre 2005 y 2010 era todo el continente menos Paraguay. Hoy es Uruguay y Brasil. Es posible que la expectativa de la sociedad uruguaya sea mayor incluso que el programa del FA. Nosotros lo tenemos que cumplir y poderle explicitar a la sociedad el contenido del programa. Y nuestro gobierno, nuestros ministros, senadores y diputados tienen que defenderlo. Tenemos que entender que la política del FA requiere de cercanía, de capilaridad y que eso no es solo el FA Te Escucha. Es el puerta a puerta, la entrega de materiales, la pintada del muro; no perder el nexo con nuestra militancia que hoy puede estar enojada. En 1995 estaba enojada con (Mariano) Arana, que tenía 20% de apoyo. Terminó con 70%. Eso quiere decir que la fotografía del primer año se puede modificar a lo largo del período. Se puede a partir de un conjunto de acciones acumuladas del gobierno que van a ir permitiendo mostrar que el programa apunta a una mayor justicia tributaria, a generar mejores condiciones para las personas en situación de pobreza, a garantizar la calidad de vida de la clase media y a atender las necesidades de los jóvenes, las mujeres, los afrodescendientes.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Foto: Leonardo Mainé

-¿Con qué se encontró en las giras por el interior?

-Los encuentros con los frenteamplistas han sido muy numerosos. Hay cierta cuestión común. Cuando las sociedades tienen miedo no pueden gozar plenamente de su libertad y Uruguay tiene problemas de seguridad. Se transformó en un país de paso de droga a uno de acopio y eso ha generado bandas criminales de alto poder de fuego. Hemos visto en las últimas semanas actos aislados, pero que generan incertidumbre e inseguridad. Lastima a cualquier ciudadano, a mí también. La gente y los frenteamplistas entienden que no hemos dado respuesta. Hay también un tema vinculado a lo internacional, a la posición con respecto a Gaza. Hay enojo, pero quieren que el FA siga. Esto es bueno porque genera debates internos de calidad. Nadie puede pensar que todo se hace perfecto, ni en el gobierno ni el FA. La gente ve los avances, pero le gustaría que se fuera a otro ritmo.

-¿Con los deportados de EE.UU. qué posición tiene?

-Inmigrantes al Uruguay pueden llegar, pero no violando los derechos humanos. Eso no puede ni va a pasar. No quiero que pase en un gobierno del FA. La política migratoria de EE.UU. es deplorable y tiene que haber una condena planetaria. Una cosa es aceptar refugiados con familiares acá. Si los obligan y no saben a adónde van a venir es un límite que no estamos dispuestos a cruzar y vamos a ser críticos si se cruza. Acá hay autonomía del partido para con el gobierno. Hay un límite que no se puede pasar.

-El senador Óscar Andrade dijo que una gran parte de la militancia ve al gobierno como un “hijo no querido”.

-Yo no lo veo así y nadie me lo ha planteado de esa forma. Pero sí hay un enojo inocultable, no solo en las encuestas. En los comités, en las departamentales. Son reuniones de 150, 200 personas. Hay un enojo, pero cuando uno pone en valor hay un reconocimiento a los avances, aunque se pretenden mayores. El gobierno debe ser capaz de transmitir. A eso me refiero con gestión política: ¿Cómo estamos hablando con nuestros votantes? Tanto la fuerza política como el gobierno le tienen que hablar a los que lo votaron. Se gobierna para todos los uruguayos, pero una primera responsabilidad es que quienes creyeron en el programa del FA tengan una visión clara de por qué se va por tal senda o por tal otra. Creo que tiene que haber mecanismos para que el gobierno actúe más como cuerpo. No sé si es con Consejo de Ministros semanal, pero tiene que haber un lugar de intercambio. De hecho, Orsi los está convocando mucho más seguido y eso ha generado agenda pública. El presidente está tomando esa política que entiendo adecuada.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Foto: Leonardo Mainé

-¿Nota un cambio?

-Sí. Y también existe la consciencia de parte del FA y de Orsi -lo he hablado- de que estas cosas no hay que procurarlas cambiar en 24 horas, con un golpe de efecto o un anuncio. Se cambian en un año y medio. Hay que tener paciencia estratégica. Supone entender la política y el estado de ánimo de las personas. Si alguien está molesto uno no puede decirle que se le tiene que ir el enojo. Hay que encontrar las herramientas políticas y humanas para comprender el proceso en que estamos. Cambiar en lo que no estamos acertando y la estrategia de vínculo con nuestros votantes. En la medida en que nuestros militantes se incorporan a la lucha del FA, transmiten a decenas de miles. Hay una lógica de transmisión que va del comité al adherente y luego a la sociedad. Derrama por todos lados. Si hubiéramos leído los resultados de las encuestas de cuántas firmas íbamos a juntar para derogar la LUC no hubiéramos iniciado el proceso. En el mejor de los casos eran 400.000. Sin embargo, entendimos que la acción política podía transformar ese hecho. Llegamos a 800.000. Ahora tenemos el apoyo del 26% del electorado, con 18 puntos de no aprobación de quienes nos votaron en primera vuelta. Pero un trabajo político bien articulado puede modificar esa encuesta. Vamos a dejar la vida para hacerlo y creo que lo vamos a lograr. Es reversible y estamos a tiempo. Y el que lo capta mejor precisamente es el líder de los blancos (Luis Lacalle Pou) que les dice: ‘Cuidado que ustedes están dando una elección por ganada y estos tipos saben hacer política’. Están hablando contra un partido que ganó cuatro de las últimas seis elecciones.

-¿En comparación a las reformas impulsadas entre 2005 y 2015, ¿se quedó sin agenda la izquierda? ¿Hay cierto agotamiento?

-Pienso que no. Este gobierno implementó el Impuesto Mínimo Global, US$ 300 millones recaudados de las multinacionales que facturan más de US$ 750 millones. El impuesto a las transacciones en el exterior coloca un acto de justicia. Se puede decir sin ningún temor que gravamos a los más ricos. Por un lado para enderezar las cuentas públicas, pero también para atender políticas sociales que priorizamos: seguridad, educación, infancias, situación de calle. Más presupuesto para construir políticas que generen mayor bienestar en los sectores más postergados. En el primer año fueron US$ 140 millones, en el segundo US$ 190 millones (más de US$ 50 millones con respecto al año anterior), más los US$ 31 millones. Y una reasignación de US$ 46 millones que es un acto de valentía: redistribuir dentro del Estado para atender las prioridades, porque para que algo sea prioridad, otras cosas dejan de serlo. ¿Esto no es una agenda de izquierda? ¿Por qué no es una agenda de izquierda?

-¿Es un gobierno de izquierda?

-Sin duda. Se grava al que tiene más para darle a los más pobres del Uruguay. Un gobierno que en su primer año genera mejores condiciones para ser un país más igualitario. Luego, si eso lo estamos transmitiendo adecuadamente a nuestros votantes, claramente no.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Foto: Leonardo Mainé

-Fue el primero en advertir sobre el descontento de los frenteamplistas. ¿Con qué se encontró en esta nueva edición del FA Te Escucha?

-Hay falta de claridad sobre cuatro o cinco énfasis que hay que establecer.

-¿Cuáles serían? ¿Le faltan ideas fuerza a este gobierno?

-No, falta ordenar. Vamos a construir el sistema de becas más grande de la historia del Uruguay, con 70.000 Becas Butiá. Eso tiene que estar ordenado junto a la universalización de las transferencias de cero a tres años, llevar al tercio de los alumnos de primaria a escuelas de tiempo completo y extendido, la duplicación de comedores escolares, la entrega del bono escolar. Eso es más derecho a la educación. No lo hemos podido poner en valor.

-¿No falta hablarle a la clase media?

-La pregunta es: ¿hemos mejorado a la clase media en el Uruguay? No hay dudas. Ningún economista sensato puede decir que la clase media no fue sumamente favorecida durante los gobiernos del FA. Hay que ver lo que ganaba un médico o un maestro en 2004 y lo que ganan hoy. Atendimos buena parte de lo que denominamos clase media. A los trabajadores de menor ingreso y a los de ingresos medios. Aumentaron sus salarios más del 60%. Es verdad que sigue habiendo 500.000 de menos de $ 28.000 y también que hay un millón y pico que ganan bastante más que $ 28.000. En la pauta salarial, el gobierno favoreció a los que ganan menos de $ 30.000 e incrementaron su salario por encima del resto de los trabajadores. El mensaje a la clase media es concreto. Lograron mejorar su calidad de vida, en todos los aspectos.

-Entre 2005 y 2015, más que nada en ese período.

-Sí, pero después se mantuvo. Ahora también hay incremento del salario real. No tan altos, pero permiten niveles de vida más que adecuados.

José Mujica, Yamandú Orsi y Fernando Pereira en el l XI Congreso del Movimiento de Participación Popular. Foto: Leonardo Mainé

“Un tipo como Mujica te nace solo una vez”

-¿Hay un proceso de transición de liderazgos del FA?

-Es lógico. En cinco años murieron Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori y Mariano Arana. El patrimonio de la segunda era de dirigentes del FA. Esos duelos ni siquiera los pudimos procesar; la de Tabaré fue en medio de la pandemia, la de Arana al poco tiempo de asumir la presidencia del FA, la de Danilo un poco después y la de Pepe apenas habiendo llegado al gobierno. ¿Cómo no nos va a afectar? Los nuevos liderazgos son de otro tipo porque vivimos también en otra sociedad que construye política de otra manera. No somos magos los que quedamos cubriendo esos lugares. ¿Yo me voy a transformar en Seregni? No. Lo que tenemos que hacer es construir nuevos liderazgos, sin pretender imitarlos. Cuando Héctor Florit dejó la Federación Uruguaya de Magisterio, asumió Teresita Capurro. No se trataba de buscar otro Florit, sino de construir un nuevo liderazgo, con sus propias características a partir de los valores de la organización. También es verdad que un tipo como Mujica te nace una vez. . Es como que te propusieras construir otro Messi para solucionar los problemas de la selección argentina. ¿De dónde lo sacás?