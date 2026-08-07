La revelación de Orsi sobre las charlas con EE.UU. para recibir deportados: “Se juega de callado”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este viernes por la propuesta del gobierno de Estados Unidos sobre el envío de deportados a Uruguay difundida días atrás por el diario estadounidense New York Times. El mandatario confirmó que “se está conversando hace muchos meses”, pero aseguró que “en diplomacia se habla mucho, pero se juega de callado”.

Orsi apuntó en rueda de prensa que “el proyecto está afinándose” y que están en juego diferentes “opiniones y puntos de vista”.

“Son miles de latinos retornados en el continente, a distintos países. Uruguay todavía no llegó a ningún acuerdo. Las conversaciones se tienen que manejar con mucha prudencia, es el destino del país que está en juego”, sentenció.

Centro de detención de migrantes esperando ser deportados de Estados Unidos. Foto: Texas Medical Center

El pasado lunes, consultado por esta cuestión, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, también respondió en la misma línea que el presidente. “No hay una propuesta, Estados Unidos está dialogando con países de América Latina y el Caribe, de África, de Europa, para enviar migrantes”, dijo Lubetkin en una rueda de prensa tras una instancia en Torre Ejecutiva con candidatas a la secretaría general de las Naciones Unidas.

El canciller indicó que los estadounidenses entablaron un diálogo con Uruguay “como lo hicieron con todos los países de América Latina”. “No es que hacemos público cada debate que hacemos de las largas listas de temas. Nosotros lo que hacemos cuando llega la hora de la verdad, lo planteamos”, subrayó.

Relaciones con EE.UU. y el supuesto diálogo con Marco Rubio

“En este caso, no hemos recibido ninguna propuesta definitiva, ha salido en un artículo en un diario norteamericano [The New York Times] en el que no me reconozco”, dijo Lubetkin. “La verdad verdadera es lo que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno”, manifestó.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Foto: AFP

“Me sorprendió el debate donde se dio por sentado hasta diálogos míos con el secretario de Estado de Estados Unidos [Marco Rubio], que no tienen la mínima base”, añadió.

Lubetkin reiteró que el gobierno no tiene ninguna postura con respecto al envío de los deportados al país porque no hay “ninguna propuesta”.“Vamos a seguir dialogando con Estados Unidos sobre este y sobre cualquier tema”, sostuvo.