Lacalle Pou encabeza la lista de líderes políticos con mejor valoración, seguido por Orsi y Topolansky

Equipos Consultores presentó este miércoles una nueva encuesta de opinión pública acerca de la popularidad de los líderes políticos uruguayos.

El director de Equipos, Ignacio Zuasnabar, dijo en Subrayado (Canal 10) que la encuesta se llevó a cabo en el mes de junio y que además de medirse el nivel de popularidad, también se registró el nivel de simpatía y antipatía de los dirigentes.

Según se refleja en la encuesta, el líder político más conocido por la población es el expresidente Luis Lacalle Pou, con un 99%. Lo siguen el presidente Yamandú Orsi con 98%, la vicepresidenta Carolina Cosse con 95% y la exvicepresidenta y dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky con 94%.

Luis Lacalle Pou. Foto: Leonardo Mainé.

Zuasnabar destacó que los cuatro primeros puestos están ubicados por personas que ejercieron la presidencia y la vicepresidenta respectivamente.

Además, indico que hay otros cuatro líderes políticos que tienen un conocimiento por parte de la población "cercano al 90%". Estos son el presidente del directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado con 90%, los senadores del Partido Colorado Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda con 89% ambos, y el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos con 87%.

Pedro Bordaberry en entrevista con En Clave País. Foto: DARWIN BORRELLI

"Ellos no fueron presidentes, pero fueron candidatos a presidente, los cuatro también fueron senadores", subrayó Zuasnabar.

Más abajo en la lista, se encuentran líderes "más heterogéneos", indicó. En ese sentido, la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez es conocida por un 80% de la población, al igual que el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

Los siguen el líder del Partido Independiente Pablo Mieres con un 78%, el senador frenteamplista Óscar Andrade, con 75% y el también legislador nacionalista Martín Lema con 73%.

De la lista de 15 políticos seleccionados, los últimos dos lugares los ocupan el senador del Partido Nacional Javier García con 71%, y el senador colorado Robert Silva con 70%.

Nivel de simpatía: quiénes generan mayor adhesión

En cuanto al nivel de simpatía por parte de la población, Lacalle Pou alcanza el 46%, seguido por Orsi con 31%. En tercer lugar está Topolansky con 31, y cuarta Cosse con 24%.

Le siguen Bordaberry y Blanca Rodríguez con 24%, Ojeda con 21%, Andrade y Delgado con 17% y Bergara y el ministro de Economía Gabriel Oddone con 16%.

"El promedio de los niveles de simpatía no es muy alto, no es de los mejores, el liderazgo político uruguayo en su conjunto no está pasando por un momento de particular aprecio", expresó Zuasnabar.

Cosse. La vicepresidenta presentó el balance del año en un documento en el que sostuvo que se mantuvo el “principio de austeridad” en la cámara. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

Las figuras políticas con mayor índice de antipatía

Equipos también midió a los políticos que generan mayor nivel de antipatía. En ese sentido, el primer lugar lo ocupa Manini Ríos con 56%, seguido por Cosse con 53%, Delgado con 48% y Topolansky con 47%.

Esta lista también la integran Ojeda con 47%, Salle con 45%, Andrade con 44%, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez con 43% y el ministro Juan Castillo con 43%.

Continúan Orsi y Bordaberry, Blanca Rodríguez y Bergara con 42% y Javier García con 40%.