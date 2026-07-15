Encuesta de Factum: 53% de los uruguayos considera la seguridad como la principal preocupación

La consultora Factum presentó este miércoles una nueva medición acerca de cuáles son las principales preocupaciones de los uruguayos. El director de la encuestadora, Eduardo Bottinelli, explicó que el resultado que arrojó la medición es que la seguridad es el principal tema dentro de las preocupaciones de la población, con un 53% de los encuestados que aseguran que es el problema central que tiene el país.

El resto, señaló Bottinelli, se reparte en la economía con 10%, el trabajo con 9%, y la educación, el gobierno, la política y los precios con 3%, entre otros.

En relación a las menciones de "el gobierno" y "la política" por parte los encuestados, Bottinelli dijo que esto "es una novedad". "Esto es para atender, porque no sucedía antes, aparecía cada tanto ante algún hecho puntual, pero no en este volumen", destacó el sociólogo en VTV Noticias al presentar la encuesta.

Cámara de Senadores. Foto: Darwin Borrelli

Con respecto a que la pobreza infantil se encuentra con un 1% de preocupación por parte de los uruguayos, Bottinelli dijo que esta temática "hace tres años no aparecía".

"Es probable que esto, en la medida en que entra la Rendición de Cuentas, logre un leve impacto, pero no aparece nunca como uno de los principales temas mencionados", subrayó. Al mismo tiempo, dijo que cuando los temas se agrupan, todo lo que está vinculado a la seguridad pública, violencia y narcotráfico "alcanza un 53%".

"Hay un 30% de menciones que están englobadas en lo económico con una veta social, y luego aparece la educación con un 3%" y el gobierno y la política con 6%.

"Hay un malestar que no es mayoritario, pero como principal tema se está achacando a la política o al gobierno como el principal problema del país", añadió.

Operativo policial. Estefania Leal/Archivo El Pais

Brechas según la afinidad política de los encuestados

Si se divide por votantes, la encuesta arroja que "tanto para votantes del Frente Amplio, como para votantes de partidos que conforman la Coalición Republicana, el principal tema es la seguridad pública", destacó Bottinelli.

En ese sentido, entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024, un 43% sostiene que el principal problema es la seguridad, seguido de temas económicos con 36%, educación con 5%, el gobierno y la política con 5%, otros temas con 8%, y un 3% restante que no opina.

En tanto, un 66% de los votantes del los partidos que integran la coalición considera que el principal problema es la seguridad pública. Un 25% sostiene que son los problemas económicos, un 2% la educación, 6% el gobierno y la política, y otros temas 1%.