Parlamento: entre “rispideces”, oficialismo y oposición acuerdan y nombran a Radío comisionado de cárceles

Con apoyo de Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, el dirigente del Partido Independiente Daniel Radío, actual director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), fue designado como nuevo Comisionado Parlamentario Penitenciario.

Radío, que asumió en setiembre de 2025 el cargo por pedido expreso del presidente de la institución, Jaime Saavedra, fue designado con 99 votos en 101, logrando así por amplio margen la mayoría especial requerida por ley de tres quintos.

La primera en hacer uso de la palabra fue la presidenta de la comisión especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, Bettiana Díaz, que reconoció en el expresidente de la Junta Nacional de Drogas la vocación de “servidor público” y recordó su trabajo como diputado en el durante el período 2015-2020 en el que se preocupó en forma particular por la situación y la vulneración de derechos de los presos en Uruguay.

Por su parte, el legislador del Partido Nacional Pablo Abdala destacó que a lo largo de todo el proceso “fue muy difícil encontrar el entendimiento político entre todas las bancadas”.

“Sin embargo, termina con un final feliz. El sistema penitenciario presenta una serie de desafíos que nadie ignora. Se práctica violencia institucional, con acciones de violencia que ejerce el Estado por acción u omisión. Y el Poder Legislativo ha reconocido esa realidad y por eso en 2003 se dictó una ley para la creación del comisionado parlamentario. Teníamos que llegar a alguien que le agregue realmente valor o un plus a la gestión y el nombre de Radío a todos nos genera la tranquilidad de que estamos tomando la decisión correcta”, valoró Abdala, también integrante de la comisión de Seguimiento.

No obstante, el diputado no fue ajeno a la tensión de los últimos días entre oficialismo y oposición, luego de que en bloque y coordinados blancos y colorados anunciaran que no iban a votar la Rendición de Cuentas en general, incluso a falta de 40 días para que sea tratada en el pleno.

“No es un escenario de fractura porque estamos en Uruguay, pero sí de asperezas y rispideces en el relacionamiento, en el diálogo político. En ese contexto, sin embargo, Daniel (Radío) no voy a decir que es un hombre de unanimidades, pero recoge consensos amplios y generalizados”, valoró Abdala sobre la capacidad de llegar a un acuerdo.

En la misma línea se expresó el senador Pedro Bordaberry, quien recordó el reciente nombramiento de Álvaro França como integrante de la Suprema Corte de Justicia también tras haber arribado a un acuerdo político.

En tanto, Identidad Soberana y Cabildo Abierto no votaron la designación de Radío e incluso cuestionaron la necesidad de que exista un cargo como el de comisionado parlamentario para cárceles.