Daniel Radío suma apoyos para ser comisionado de cárceles, pero Perrone denuncia “montaje” y rechaza su nombre

Pocas figuras generan tanto consenso y son bien valorados por el sistema político uruguayo como la del exdiputado del Partido Independiente Daniel Radío, quien hoy se desempeña como director del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) por un pedido expreso del presidente del organismo, Jaime Saavedra, una designación que contó con el apoyo del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Esto por un lado; por el otro, luego de la salida de Juan Miguel Petit como comisionado Parlamentario de cárceles en setiembre de 2025, este cargo está vacante por falta de acuerdo político. Sobre fines del año pasado se presentaron 16 candidaturas, pero ninguna contó con los tres quintos necesarios de la Asamblea General para la designación, según establece la ley 17.684, que creó el puesto.

La necesidad de una designación fue reactivada esta semana —consignó La Diaria— y es justamente el nombre de Radío el que mayor consenso tiene, tanto de parte del Frente Amplio como en el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Por parte de los blancos, es el senador Carlos Camy el que oficia como vicepresidente de la comisión, mientras que por los colorados la responsabilidad recae sobre Pedro Bordaberry.

Consultado por El País, Bordaberry señaló que existe un procedimiento que debe respetarse y que, si bien considera a Radío un “muy buen nombre”, aguardará el cumplimiento de las etapas previstas antes de pronunciarse o adoptar una decisión. En ese sentido, recordó que la ley establece la apertura de un llamado público durante 30 días para recibir postulaciones y evaluar eventuales candidatos.

Según consultas que realizó El País con el Partido Independiente, el dirigente y médico de profesión estaría dispuesto a asumir el cargo en caso de que cuente con el apoyo del Parlamento.

La comisión especial para la designación del comisionado parlamentario de cárceles será presidida por la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Bettiana Díaz y en las últimas horas comenzó el proceso para abrir el llamado público para los que pretendan anotarse.

Nota a Daniel Radio, politico uruguayo del Partido Independiente y nuevo vicepresidente del Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente, Inisa, en las oficinas de El Pais en Montevideo, ND 20250905, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Cabildo en contra

No obstante, el respaldo a la figura de Radío no es unánime. El diputado de Cabildo Abierto —integrante de la comisión—, Álvaro Perrone, quien ya había cuestionado al exlegislador por considerarlo una persona “pro drogas” y había criticado su designación en el Inisa, volvió a manifestar su disconformidad con que se maneje su nombre para el cargo.

“Pregunté porque según los trascendidos de prensa ya hay un acuerdo por Radío y me dieron a entender que sí, todos los partidos. Entonces, a lo que me niego es al procedimiento que va a ser un montaje, un ‘acting’. En cada comisión que vaya a cada uno de los que se anote como candidato me voy a encargar de decirles que ya hay acuerdo y que sepan que están siendo parte de un 'acting'. Y yo no me voy a prestar a hacer un montaje para hacer un llamado, cuando ya está acordado”, dijo Perrone a El País.

A su vez, en línea con declaraciones previas, el cabildante dijo que Radío le parece una “opción espantosa” para el puesto.

“Es pro drogas, es pro que la gente se drogue con la ayuda del Estado. Fue el que aumentó el THC de la marihuana. ¿Y va a ir a un lugar dónde uno de los mayores problemas es la droga? Incluso —por el gobierno pasado y la Ley de Urgente Consideración— hemos legislado por el ingreso de drogas a las cárceles. Todo el rechazo a poner una persona con esas características en ese lugar”, apuntó.

Agregó, además, que está en contra de la existencia de un comisionado Parlamentario Penitenciario “que no sirve para nada más que hacernos informes de cosas que ya sabemos y no se resuelven”.

“Para mí es mucho más importante un comisionado para la Infancia que para los presos. Yo me paró del lado de cuidar a los niños vulnerables y otros de proteger el derecho de los presos. Mi propuesta es que no se vote el comisionado parlamentario y esperar a ver qué pasa con el de las infancias y adolescencias en Diputados (el proyecto de Blanca Rodríguez fue aprobado solo con votos del Frente Amplio en el Senado)”, finalizó Perrone, que negó que este tema vaya a tener alguna influencia en su postura a futuro sobre la Rendición de Cuentas que se apresta a presentar el gobierno.