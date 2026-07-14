El 53% de los salteños respalda la gestión del intendente Carlos Albisu, según encuesta de Opción

Al cumplirse el primer año de gestión del intendente de Salto, el nacionalista Carlos Albisu, una encuesta de Opción Consultores muestra que la mayoría de los salteños tiene una evaluación positiva de la administración departamental.

El estudio, realizado entre junio y julio de 2026, indica que el 53% aprueba la gestión, frente a un 12% que la desaprueba, mientras que un 31% mantiene una posición neutra y un 4% no respondió. La encuesta fue encargada por el propio jefe comunal.

Además, el relevamiento señala que el 73% de los encuestados percibe cambios positivos respecto a la administración anterior del frenteamplista Andrés Lima. De ese total, un 17% considera que hubo “muchos cambios positivos” y un 56% “algunos cambios positivos”. En contrapartida, un 6% identifica “algunos cambios negativos”, un 11% “muchos cambios negativos”, un 4% entiende que no hubo cambios y un 5% no respondió.

El estudio muestra que existe una percepción de mejora en las calles entre los salteños. Consultados por la situación de las calles y la caminería respecto a un año atrás, el 61% percibe una mejora (6% “mejoró mucho” y 55% “mejoró algo”), frente a un 20% que considera que empeoró y un 18% que no nota cambios.

El intendente de Salto, Carlos Albisu. Foto cedida a El País

Ese mismo tema aparece como la razón espontánea más mencionada entre quienes evalúan bien la gestión departamental: el arreglo de calles encabeza los motivos citados por los encuestados, con testimonios como “están arreglando calles y se ve mejoría en la ciudad” o “se están notando cambios para mejor, principalmente en las calles”.

Calles y veredas siguen siendo el tema al que los salteños creen que debería destinarse más recursos: así lo indica el 55% de los encuestados, muy por encima de la caminería rural (19%) y el ordenamiento del tránsito (11%), lo que confirma que se trata del reclamo más sentido extendido.

Al evaluar la gestión por áreas específicas, la aprobación es mayoritaria en casi todos los servicios analizados. El estado de plazas, parques y espacios públicos logra el mejor saldo de aprobación (+70, con 76% de opiniones “buena” o “muy buena”), seguido por el alumbrado (+63, 71% positivo) y la limpieza y recolección de basura (+58, 68% positivo). El ordenamiento del tránsito registra +26 y la caminería rural +5.