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Intendencia de Florida estrena plataforma digital y asistente de IA para facilitar trámites municipales

La iniciativa busca agilizar los procesos administrativos y reducir la necesidad de concurrir presencialmente a las oficinas municipales para hacer trámites.

El País
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10/07/2026, 17:45
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Intendencia de Florida presenta nuevas herramientas digitales para facilitar trámites.
Intendencia de Florida presenta nuevas herramientas digitales para facilitar trámites.
Foto: Intendencia de Florida.

La Intendencia de Florida presentó este viernes dos nuevas herramientas digitales para facilitar la realización de trámites en la comuna: Mi Portal Florida y FlorIA.

En la web de Mi Portal Florida los ciudadanos pueden acceder progresivamente a distintos trámites de manera digital, con el objetivo de reducir la necesidad de concurrir presencialmente a las oficinas municipales y agilizando los procesos administrativos.

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Por otra parte, FlorIA ofrecerá asistencia inmediata para responder consultas, orientar a los usuarios y facilitar el acceso a la información y los servicios de la Intendencia.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, el de Montevideo, Mario Bergara, y el de Florida, Carlos Enciso
El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, el de Montevideo, Mario Bergara, y el de Florida, Carlos Enciso
Leonardo Mainé

Del acto de lanzamiento participaron el intendente Carlos Enciso, el secretario general José Luis Curbelo, y los desarrolladores responsables del proyecto: Gastón Latorraca, de Mi Portal Florida, y Valentín Pouso, de FlorIA, que explicaron las características de las nuevas herramientas.

"Hoy estamos materializando un compromiso que habíamos asumido. Queremos que los vecinos puedan realizar cada vez más gestiones desde un entorno digital, dejando atrás procedimientos en papel y haciendo más sencilla la relación con la Intendencia", afirmó Enciso durante la presentación del proyecto.

"FlorIA será una herramienta muy importante para responder consultas, orientar a los ciudadanos y también para mejorar la gestión de datos, estadísticas y reclamos. Lo fundamental es que contribuirá a brindar un servicio más ágil y eficiente a la población", agregó.

Se espera que las plataformas se pongan en funcionamiento en los próximos días.

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