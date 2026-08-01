Pereira señaló “problemas de gestión política” del gobierno y criticó “deplorable” política migratoria de Trump

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, reconoció que el gobierno de Yamandú Orsi está sufriendo de “problemas de gestión política”, tras reunirse este sábado en la Huella de Seregni con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y los coordinadores de bancada del oficialismo.

“Hemos notado problemas de gestión política para que nuestros avances, nuestras concreciones y nuestro programa, que se está cumpliendo, finalmente lleguen al resto de la sociedad, y detectamos como un problema que tiene el FA no transmitir adecuadamente, es decir, no hacer una buena gestión política de la cantidad de cosas que estamos cambiando en el Uruguay”, sostuvo en rueda de prensa.

Pereira manifestó que “uno construye un programa y luego tiene que poder generar la película de cómo está haciendo cumplimiento a ese programa”.

En ese sentido, destacó aspectos como el actual nivel de desempleo —el “más bajo de la historia”—, los programas de becas educativas, y contar con “políticas tributarias para gravar al que tiene más y no tocarle un vintén al que no tiene”.

Consultado sobre las conversaciones entre el gobierno uruguayo y el estadounidense para potencialmente recibir cubanos deportados por la administración de Donald Trump, el presidente del FA sostuvo que no le preocupa el diálogo en sí, pero arremetió contra la “deplorable” política migratoria del presidente republicano.

“Uruguay tiene que dialogar con todos los países del mundo. Sería absurdo plantearse en soledad no dialogar. Otra cosa es cuáles son las consecuencias de ese diálogo. Si son deportaciones que violentan los derechos humanos, claramente el Frente Amplio no va a estar de acuerdo, ni hoy ni mañana, ni nunca. Si es el ingreso de uruguayos o de extranjeros que quieran entrar por voluntad propia, esa siempre fue una forma de asilo utilizada por Uruguay”, afirmó.

“Trump utiliza una política que me imagino para la mayoría de los que estamos acá es deplorable, que es encarcelar gente sin haber cometido ningún delito solo por el hecho de estar viviendo en Estados Unidos, y luego la quieren trasladar a otros países. Esta política no debería ser compartida por nadie”, agregó.

Asimismo, Pereira indicó que se pidió información al gobierno al respecto de este diálogo, “sobre todo para informarle a la gente, porque si no parecería que el gobierno se está queriendo inventar problemas”.

En cuanto a la baja aprobación del gobierno y del presidente Orsi en las encuestas de opinión pública, reconoció preocupación, pero rechazó que se gobierne “en base” a la misma.

“Si estoy cumpliendo con el programa y estoy cumpliendo con la constitución y la ley, que son los dos mandatos que tiene el Frente Amplio, entonces lo que hay que ver es cómo se gestionan políticamente los avances que estamos teniendo. De esa circunstancia vamos a salir”, declaró.

En esta línea, cuestionó el “alarmismo de la derecha” y el papel de los medios de comunicación: “Va un año y medio de gobierno, de cinco años. O sea, que la derecha quiera precipitarnos... Problema de la derecha. ¿Cómo se genera una agenda? ¿Cómo no es tapa de los periódicos que el desempleo bajó a 7,2% o que se generaron 32 mil puestos de trabajo? La opinión pública la construyen muchos actores. Los medios de comunicación no son ajenos”.

Pereira se refirió además a la visita esta semana de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que se reunió con Orsi y con autoridades del equipo económico del gobierno.

“Es una visita más. Yo creo que los principales generadores de opinión en el mundo, incluyendo el Fondo, el Banco Mundial y otros, dan la certeza de lo bien que se manejan las instituciones jurídicas y económicas en el Uruguay. El FA ha dado mucha estabilidad. Demostramos que no era incompatible el crecimiento salarial con el crecimiento de los puestos de trabajo”, puntualizó el presidente del FA.