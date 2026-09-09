El análisis político de Martín Aguirre: la marcha a Masoller y la situación del Partido Nacional

Martín Aguirre, director de la Redacción de El País, visitó nuevamente la mesa de En Clave País como cada miércoles. En esta ocasión, brindó su análisis político sobre la tradicional marcha hacia Masoller, que se celebró el pasado fin de semana.

"Es de los actos políticos con más convocatoria que hay en Uruguay hoy en día. El acto, en sí, eran kilómetros de autos parados, mucha gente. El Partido Nacional está viviendo como una reconfiguración de sectores, entonces ahí había conversaciones; veías intendentes, senadores, diputados, haciendo pequeñas negociaciones", planteó y señaló que parece ser "un momento bisagra" para la fuerza política de cara a las próximas elecciones.

Martín Aguirre durante columna en En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País.

"En la última elección estaba el herrerismo, la 40, los intendentes. Y me dio la sensación de que hay un grupo de dirigentes de 40 años, de diputados, de intendentes del interior nuevos, que están buscando maneras de posicionarse", opinó.

Evento "caótico" y proclama que reinvindica las bases históricas

Aguirre puntualizó que el evento fue organizado por la departamental de Rivera del Partido Nacional y no por el directorio de la fuerza política. La proclama que se leyó durante el evento "reivindica las bases históricas" del Partido Nacional y "no deja mucho lugar a dudas de que no hay muchas ganas de ningún lema común".

Por otra parte, señaló que el discurso de Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, no fue central en el evento, como tampoco lo fueron los de otros dirigentes montevideanos.

"Una forma de entender el país"

En esta línea, Aguirre opinó que la marcha a Masoller es un "acto reivindicativo" de una forma de entender el país que en Montevideo se ve "muy lejana". "Creo que es una reivindicación de un sector del Uruguay que se siente muy postergado, que se siente muy lejos del debate político permanente y aprovecha que está en el foco para mostrar otra realidad, que está muy viva y que demanda atención de los tomadores de decisión".

La ausencia de Lacalle Pou

Al evento del fin de semana no asistió el expresidente Luis Lacalle Pou. Consultado por esto, Aguirre planteó que, si bien mucha gente esperaba que fuera, le parecía que el dirigente "está jugando un rol más por encima" y dejando que los distintos sectores del Partido Nacional "se vayan reacomodando por su propio peso y que no tenga él que tomar incidencia".

"Llegar con un panorama más definido y que su figura no sea la que termine definiendo ganadores y perdedores dentro de una estructura", opinó. "Uno de los grandes problemas que tiene el Partido Nacional históricamente es que los dirigentes locales están más pendientes de las municipales o de su pequeños feudos que de la elección nacional. Creo que hay mucho de eso que se está jugando ahora. Y él prefiere mantener cierta distancia".