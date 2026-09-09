García pide unir a la coalición: "No diluyo mis convicciones por usar arquitectura electoral con inteligencia"

Javier García, senador del Partido Nacional, volvió a pedir que los partidos que integran la Coalición Republicana se unifiquen bajo un mismo lema en las próximas elecciones nacionales para competir contra el Frente Amplio por el gobierno, un asunto que divide las opiniones en la interna opositora.

Si bien llamó a "escuchar todas las voces" porque hay distintas opiniones y son "legítimas todas", dijo que su postura de juntar al Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y eventualmente otros aliados "está fundada en encuestas". Estas marcan que "la mayoría" de quienes votan a alguna de esas fuerzas políticas quieren "un lema común".

"Hay que dejarse de embromar y hacer lo que la gente nos dice", apuntó en entrevista con En Clave País. Además reflexionó que habitualmente el candidato de la coalición que pasa al balotaje frente a un competidor frenteamplista es del Partido Nacional, pero el bloque de la coalición pierde decenas de miles de votos entre octubre y noviembre.

"En la medida que no hay una institucionalidad común, hay 100.000 uruguayos que votaron al Partido Colorado, al Partido Independiente o equis que no se sienten parte" de la coalición que apoya al candidato blanco en octubre.

"Votamos juntos en tres balotajes, gobernamos juntos una vez. Da la impresión de que tenemos un grado de conocimiento importante", expresó y rechazó el argumento de que las fuertes identidades partidarias tradicionales imposibilitan unificar bajo un mismo lema: "Puede haber algún blanco igual de blanco que yo; más que yo, nadie. Yo no diluyo mis convicciones porque estamos utilizando la arquitectura legal electoral con inteligencia".

Javier García en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

En referencia a la tradicional cabalgata que los militantes nacionalistas realizan rumbo a Masoller en homenaje al caudillo blanco Aparicio Saravia, cuya última edición fue el pasado fin de semana, García dijo que en 2030 quiere ir "a festejar" y no, como "casi siempre", a "analizar por qué" se perdió.

Javier García alertó por el "exitismo" dentro del Partido Nacional

De cara a las elecciones de 2029, y consultado acerca del discurso del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien dijo en Masoller que los blancos deben trabajar para volver al poder "dentro de tres años", García llamó a "tener enorme humildad".

"Me preocupa mucho ver en el partido cierto exitismo", dijo, aunque afirmó que esta no era una referencia personal. Consideró que el exitismo hoy "no tiene fundamento" porque "faltan tres años y medio" de este gobierno y la tendencia en las encuestas puede cambiar, pero aún si lo tuviera el exitismo "no es bueno".

García alegó que es necesario prepararse para enfrentar un mundo distinto a aquel en el que se desarrolló el pasado gobierno de Luis Lacalle Pou, y puso como ejemplo: "Cuando nosotros ganamos en 2019 la inteligencia artificial era embrionaria, no sé lo que puede haber dentro de tres años".

Javier García en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Masoller, la libertad y una cabalgata "llena de gurises jóvenes"

Consultado acerca de la actividad en Masoller, García afirmó que sintió "sorpresa" porque se trató de la concurrencia "más grande que recuerde" desde 2004.

"Lo otro impactante es la presencia de muchachos y muchachas", en el sentido de que estaba "lleno de gurises y gurisas jóvenes" en esa actividad que es en "el medio de la nada", a 500 kilómetros de Montevideo y con un campamento en el Valle del Lunarejo.

"Uno se pregunta qué los convoca a estar en carpa una o dos noches: es Saravia", se respondió a sí mismo.

"No hay en el Uruguay de hoy nadie que convoque como Saravia. Surgió un ícono que contiene muchos valores y convoca porque es una historia realmente admirable", expresó y agregó que esa figura reúne "el valor de la libertad" en una época en donde "hay un resurgimiento de la potencia de la libertad" que en parte está ligada a Lacalle Pou, quien como presidente estableció "un mojón importante con la libertad responsable".

"Muchos asumimos que era una herramienta para enfrentar la pandemia y no, es una forma de transcurrir la vida y vivir en sociedad, con la libertad que impone derechos y deberes", sentenció.