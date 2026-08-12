Andrés Ojeda analizó el futuro de la coalición y no descartó disputar una interna con Luis Lacalle Pou

Andres Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, estuvo este miércoles en el streaming En Clave País y conversó de varios temas, entre ellos el futuro de la Coalición Republicana y los partidos que la integran, que están ante una discusión "bisagra" en su historia.

"Nosotros tenemos partido propio, y con o sin coalición está claro que si nosotros no fortalecemos al Partido Colorado es muy complicado que podamos pensar que la coalición gane. En todos los esquemas tenemos que andar bien", dijo Ojeda, y luego argumentó sobre la posibilidad de ir todos juntos bajo un lema único: "Esta es la discusión de nuestro tiempo, es la bisagra de nuestra generación. Lo que hagamos va a marcar la historia. Si decimos que sí, habremos cambiado la historia del Uruguay, por primera vez en la historia habrá partidos fundacionales que no comparezcan con su lema, y si decimos que no y perdemos también tendremos que asumir una decisión".

Ojeda consideró que, más allá de las posiciones iniciales que tenga cada dirigente, "hay que dar la discusión". "No puede pasarnos otra vez como en 2024 que los votos del Frente Amplio valgan más que los nuestros. Hay senadores frentistas pagos con votos de Cabildo Abierto y Pablo Mieres porque el lema más grande absorbe los restos que no llegan a determinada cámara de los lemas más chicos. Ese tema lo tenemos que resolver y una de las vías es unificar el lema", sentenció el legislador colorado.

Andrés Ojeda con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Consultado acerca de una contrapartida de juntar a blancos, colorados e independientes —y tal vez también a Cabildo Abierto y otras fuerzas—, que implicaría tener un candidato único en octubre de 2029, Ojeda reconoció que "no hay nada que sea 100% perfecto".

Puso como ejemplo las elecciones de 2024 y recordó que la suma de los mencionados partidos obtuvo en octubre más votos que el Frente Amplio pero les otorgó menos bancas en el Parlamento: "Si hubiéramos ido con un solo candidato en octubre hubiéramos sacado menos votos, acepto esa premisa, pero la pregunta es, ¿cuántos menos votos? Porque si ese lema con un solo candidato sacaba un voto más que el Frente Amplio, ya tenía un legislador más".

Acerca de otro argumento posible para mantener por separado a los partidos, Ojeda planteó que "la pérdida de identidad" no es algo que le "preocupe tanto" porque "el Frente Amplio demostró" que eso no pasó con los sectores que hoy lo integran. Afirmó que "la última vez" que el Partido Socialista y el Partido Comunista "comparecieron con su lema" fue en 1958 y hoy no tienen "un problema de identidad".

Andrés Ojeda con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

"Hasta podríamos soñar con ganar en una primera vuelta", arriesgó Ojeda, "más en un momento actual con un gobierno que está muy a la baja".

El senador colorado planteó que a él le gustaría ser candidato, aunque eso implicara disputar una interna con Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional: "Esto es como los clásicos, se juegan, y todos hemos arrancado elecciones inganables y después miren dónde estamos".

El estilo de Andrés Ojeda como político

Ojeda fue consultado acerca de un comentario que hizo el pasado lunes el politólogo Adolfo Garcé, quien se refirió al líder colorado como un referente de la "nueva política", que es "menos ideologizada", que catalogó como "new generation" y que a él en lo personal le pone las "canas de punta".

"Lo tomo como un elogio y suscribo 100%", retrucó Ojeda, aunque alertó que "hay una confusión". "Lo nuevo es lo más pragmático. ¿La izquierda o la derecha? La que mejor nos venga en el momento", alegó.

Andrés Ojeda con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

"Nosotros somos colorados y venimos de una raigambre clara, ahora, el partido siempre ha tenido mucha apertura y muchas góndolas para comprar", indicó Ojeda, quien aseguró que la gente es capaz de leer "si lo que está viendo del otro lado es real o no". Aseguró que él busca ser genuino "para la política y todo en la vida", porque "si uno se muestra como es, ya para empezar hay un plano de confianza".

En este sentido, se marcó afín a nuevos líderes regionales y mundiales de izquierda y derecha que han marcado un cambio en "el léxico, la ropa y lo rápido de los contenidos, que no implica no profundidad".

"Yo me peleé un poco con el círculo rojo, el público sobreinformado que lee y mira todo y en general tiene todas las necesidades resueltas. Generalmente ese público no pasa de un poquito más del 5% de las poblaciones. El resto de la gente no está todo el día leyendo lo que decimos nosotros ni mirando cada inciso de la Rendición de Cuentas, está en una cosa más gruesa, salir a la calle y que no haya tiros, conseguir laburo y llegar a fin de mes tranquilo; en eso está el 95%. Siento que nosotros a veces hablamos para el micropúblico que son los empresarios, los políticos y los periodistas, que están todo el día en la olla a presión del micromundo de la política. Es mucho más fácil que este 5% vaya al 95% que traer el 95% al 5%", añadió Ojeda para explicar cómo trata de "comunicar con personas que están del otro lado".

"Antes se decía que las elecciones las definía el público de centro. Eso se terminó, hoy la elección la define el tipo lejano de la política, el que está en Narnia y tiene derecho a estar en Narnia. Siente que la política hoy no tiene ninguna incidencia en su vida diaria y lo obligan a votar. El desafío para conectar con esa gente es nuestro, no de la gente", dijo y alertó que, en general, se trata de un "público que hoy está disputado por una bomba de estímulos".

"Mi desafío es ser igual de contundente y profundo en mucho menos tiempo", alegó, y aseguró que eso implica "ser entretenido y corto e igual de profundo y serio".