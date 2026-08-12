Gabriel Oddone: "El gobierno está empujando una agenda que debería hacer el sector privado"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, advirtió que las prácticas comerciales que impulsa la Ley de Competitividad y Reducción del costo de vida son fundamentales para el crecimiento del país, pero que el sector privado debe hacer su parte y animarse a más.

La cartera está enfocada en este momento en dos grandes asuntos: la Rendición de Cuentas y la mencionada ley, en proceso de aprobación, cambios mediante.

Oddone estacó que "el gobierno está empujando una agenda que debería hacer el sector privado", en tanto el MEF promueve condiciones de estabilidad económica y otras a favor de la inversión, pero que ese camino lo tiene que recorrer el privado, sin pensar que es responsabilidad del Estado.

"Hay que correr riesgos, que el empresario recurra al financiamiento, a los seguros", afirmó el ministro.

Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, durante un evento de la Liga de Defensa Comercial. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Oddone habló sobre estos temas en un evento organizado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) en el hotel Sofitel esta mañana, donde se dirigió a todos los sectores de la actividad económica, y apuntó que algunos monopolios, la competencia desleal, los distribuidores exclusivos y otras situaciones van contra el desarrollo del país; temas que incluye la Ley de Competitividad que busca que se apruebe.

Las prioridades que mencionó son: mejoras a nivel de los sectores de energía, logística (sobre todo operativa de puertos), promoción de financiamiento privado y cultura de relacionamiento del contribuyente con el sector público.



Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, durante un evento de la Liga de Defensa Comercial.



Foto: Leonardo Mainé/El País.

"El partido no es un tipo de cambio", lanzó ante empresarios que suelen limitarse a mirar el precio del dólar para sus negocios. "Una política que genera productividad y que pretenda hacerlo abaratándola sería injusta y con probabilidad de que lleve a los cambios múltiples", advirtió.

Su mensaje más repetido fue que el gobierno puede desburocratizar y generar incentivos, pero que el empresario tiene que asumir su rol y "animarse a más", dijo.

También advirtió que existe hipocresía, porque quienes reclaman sobre el tamaño del Estado y piden que se recorte son los mismos que piden más recursos al MEF para sus respectivos sectores, afirmó.