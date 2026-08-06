Ojeda recurrió a la Institución de Derechos Humanos, tras no encontrar respuesta en una denuncia contra Clavijo

El senador Andrés Ojeda recurrió a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, tras no haber obtenido respuesta por parte del Ministerio del Interior en una denuncia que formuló meses atrás contra el hoy jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo. El organismo le respondió este jueves al secretario general del Partido Colorado que su caso fue ingresado y que, por tanto, "se procederá a la sustanciación de la denuncia y se le comunicarán los avances oportunamente.", de acuerdo al correo electrónico al que accedió El País.

El reclamo de Ojeda es contra la inacción de la cartera de seguridad —sobre lo que ya había insistido el mes pasado— respecto de una denuncia presentada contra el funcionario policial, quien, a criterio del colorado, incurrió en declaraciones políticas, cuando por Constitución y estatuto Clavijo no puede hacer. El hecho ocurrió el 6 de abril, cuando en una entrevista radial el funcionario criticó a quienes en aquel momento cuestionaban el Plan Nacional de Seguridad Pública.

"La presente denuncia no procura que la Institución Nacional de Derechos Humanos sustituya a la Administración en el ejercicio de su potestad disciplinaria, ni pretende que anticipe la responsabilidad funcional del denunciado —dice la nueva denuncia de Ojeda, a la que accedió El País—. Lo que se somete a su consideración es una conducta estatal distinta y autónoma: la decisión material del Ministerio del Interior de no instruir, no resolver y no explicar, durante más de tres meses y pese a múltiples requerimientos, el tratamiento dispensado a una denuncia seria, documentada y referida a la intervención político-partidaria de uno de sus máximos jerarcas policiales".

Esa decisión, sostiene Ojeda, "no es neutral". "Produce el efecto concreto de proteger al funcionario denunciado, impide al compareciente obtener una respuesta administrativa y sustrae la actuación ministerial de todo control".