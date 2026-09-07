Pereira opinó que Lacalle Pou “demoró un rato largo” para expresarse sobre la situación en Venezuela

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, cuestionó este lunes la decisión del Partido Nacional (PN) sobre no asistir a la reunión interpartidaria convocada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, para tratar temas internacionales previo a su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente Orsi se reunió el viernes de forma individual con líderes de los partidos de la oposición -Andrés Ojeda (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto)- y este lunes con Pereira. Por su parte, el presidente del PN, Álvaro Delgado, confirmó que asistiría a Torre Ejecutiva, aunque por el momento no hay una fecha definida.

La negativa a participar de la instancia se dio luego de que legisladores del FA vincularan como “primer responsable” al expresidente Luis Lacalle Pou con “hechos de apariencia delictiva graves” en el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero Cardama.

“¿Dónde hubo una frase insultante? (...) ¿Cuál es el enojo? ¿No se puede hablar de Lacalle Pou en Uruguay?”, preguntó Pereira.

El líder frenteamplista recordó que, a pesar de las “fricciones”, en el gobierno de Lacalle Pou también hubo reuniones similares para lograr acuerdos conjuntos a las que asistieron todos los convocados. “Por eso nos llama tanto la atención la decisión del Partido Nacional de no asistir a una reunión conjunta, cuando el Uruguay sabe mucho de esto”, criticó.

Y sumó: “Ahora, si la política internacional la vamos a hacer con un tuit, es complicado”. El comentario fue en relación al posteo en la red social X de Lacalle Pou, que el viernes reclamó por una “transición real” del poder en Venezuela.

“Puede”

Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación.

De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz. https://t.co/Qsuh6bxcyY — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 4, 2026

Pereira apuntó a la "demora" de Lacalle Pou

Repreguntado sobre el tema, Pereira opinó que el expresidente “demoró un rato largo” en expresarse sobre la situación, porque ya se cumplirán nueve meses desde que Estados Unidos hizo una “invasión” en ese país para “secuestrar” a Nicolás Maduro.

“Nosotros no reconocimos ese proceso electoral, porque no lo reconoció ni la ONU ni la Fundación (Centro) Carter. Pero otra cosa es aceptar que un gobierno juzgue fuera de su país a alguien que fue presidente de Venezuela. Parecería que para Estados Unidos la prioridad no es la democracia representativa, sino el negocio petrolero", apuntó.

En otro orden, Pereira fue consultado sobre el pedido de Ojeda de "bajar el tono" de la confrontación política. "No sé si estará hablando conmigo o con (Carlos) Camy, que amenazó a una viceministra. Un senador dice que si la viceministra fuera mujer lo resolvería de otra manera, eso en Uruguay es a golpe de puño. ¿Y eso no les parece violento?", dijo.

Durante la jornada del sábado, el Plenario Nacional del FA aprobó por unanimidad la reelección de Pereira como presidente de la fuerza política, proponiendo su nombre en el VIII Congreso Ordinario José Pepe Mujica a realizarse en octubre.