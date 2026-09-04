Camy a Valverde por dichos sobre Larrañaga: “La subsecretaria es mujer; si no, capaz lo resolvíamos de otra manera”

En el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, este jueves comparecieron a comisión de Presupuesto integrada con Hacienda las autoridades del Ministerio del Interior y el senador nacionalista Carlos Camy no dejó pasar las declaraciones que había hecho días atrás la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde, sobre el exministro Jorge Larrañaga, fallecido en mayo de 2021.

“Quiero aprovechar la presencia de las máximas jerarquías del ministerio, porque la señora subsecretaria señaló lo siguiente: ‘La orden de no aflojar impulsó aspectos negativos en la Policía’. Y agregó: ‘Con esa ‘orden de no aflojar del gobierno pasado tuvimos en la Policía suicidios, violencias institucionales, problemas de salud mental, consumo problemático de todo tipo de sustancias’. Aparte de que esto no es así, como tengo como principio confiar en la buena fe de la gente, quiere pedirle expresamente que se disculpe en este tema”, apuntó el senador blanco, un dirigente siempre muy cercano a Larrañaga.

Acto seguido, tras generarse murmullos en la sala según recoge la versión taquigráfica, Camy dijo: “Me parece que esto merece respeto; aparte, esta orden de no aflojar –que hasta la pintó, sin que correspondiera, la Policía– fue lo que identificó a un hombre que, con honestidad y trabajo, por lo menos, dedicó 14 meses de su vida a ejercer la función, y que hoy no está para defenderse. Como la subsecretaria es mujer, es una señora, lo dejo por acá y en estos términos, porque si hubiera sido otro el caso, capaz que lo resolvíamos de otra manera; porque a quien no está para defenderse, los defienden los amigos”.

Aunque, según relató a El País un integrante de la comisión, el tono conciliador que caracteriza al legislador blanco evitó que sus dichos generaran un momento de tensión, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz intervino para señalar que la bancada oficialista procuraba mantener el buen clima y que lo expresado por Camy no era de orden en el tratamiento de la Rendición de Cuentas.

“Desde el oficialismo hemos tratado de mantener el clima en la comisión, más allá de reiterados cruces de algunos límites en el debate que, además, ingresan en aspectos personales. Nosotros tratamos de no ir por ahí. De todas maneras, es algo para conversar en la coordinación”, replicó la dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

No obstante, la subsecretaria, al igual que lo hizo públicamente, volvió a disculparse.

“Como dije en algún medio público, mis palabras fueron sacadas de contexto y fragmentadas en esa nota. Yo no había dado nota; era un entorno de confianza en el que estaba hablando. De todas formas, cuando mis palabras –porque eran mías– generan una molestia, un dolor, una ofensa en otras personas, pido disculpas. Lo dije en su momento en un medio porque tuve la oportunidad y, si es necesario, lo hago de nuevo acá. Pido disculpas porque si mis palabras –ya sea fragmentadas, completas o como vengan– a alguien le provocan dolor, molestia u ofensa, no tengo ningún problema: pido disculpas nuevamente”, dijo Valverde luego de que el ministro Carlos Negro le cediera la palabra, tras señalar que la subsecretaria "no necesita de un hombre que la defienda".

Las disculpas fueron rápidamente aceptadas por Camy: “Son de recibo y, de mi parte, el tema se termina acá”.