Delgado dijo que el Partido Nacional volverá al gobierno "dentro de tres años" encabezando la coalición

En el marco de la tradicional cabalgata que los militantes nacionalistas realizan rumbo a Masoller (Rivera), el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, encabezó este domingo el acto en homenaje al caudillo blanco Aparicio Saravia. Allí, el dirigente llamó a "abrir el partido" y aseguró que el Partido Nacional estará nuevamente en el gobierno "dentro de tres años".

"Hace 122 años, a 22 kilómetros de acá fallecía Aparicio Saravia, y venir a celebrar una muerte es difícil de explicar, pero venimos a celebrar lo que dejó esa muerte",comenzó diciendo Delgado.

Consideró que tanto la muerte de Saravia, así como su revolución "no fueron en vano". En ese sentido, sostuvo que lo que generó el deceso del histórico caudillo fue "una causa".

"Para cualquiera que venga, Masoller es difícil de explicar, se llega a caballo, hoy hay más de 2.000, se viene, porque la idea es ser parte. Expresa gran parte de lo que nosotros sentimos, que es mucho más que una celebración", añadió. En ese sentido, sostuvo que la marcha hacia allí genera "un sentido de pertenencia, identidad y una causa que se fundamenta en la libertad".

Militantes del Partido Nacional durante la 21.ª Marcha a Masoller en el departamento de Rivera. Foto: Mateo Vázquez/El País.

El llamado a abrir el Partido Nacional y sumar militancia joven

"Veo que en esta marcha, con respecto a otras, hay muchos más jóvenes, y me llamó la atención y llenó el corazón ver padres con sus hijos chicos trayéndolos a Masoller, para que vayan sintiendo esto tan lindo que sentimos nosotros cada setiembre", añadió.

Delgado subrayó que la gente quiere "estar, ser parte y ser protagonista" de un momento histórico". "Venimos con propuestas de descentralización, para cuando dentro de tres años nos toque gobernar de vuelta, porque esas son de las cosas por las que peleó Saravia", remarcó el presidente del directorio blanco.

Delgado hizo mención a los 190 años del Partido Nacional, y llamó a la militancia blanca a "celebrar" y "comprometerse". En esa línea, hizo referencia a "abrir el partido" para "recorrer todo el país y escuchar a la gente".

"Tenemos que ser esa vía de transmisión para representar a cada vez más gente, ese es un compromiso que tenemos que asumir entre todos, no es tarea solo de los dirigentes, sino también fundamentalmente de los militantes", aseveró.

Hombre lleva una bandera de Aparicio Saravia durante la 21.ª Marcha a Masoller en el departamento de Rivera. Foto: Mateo Vázquez/El País.

Paralelamente, Delgado recordó el "compromiso" de continuar "cumpliendo un rol como partido en el Parlamento": "Ser oposición firme a este gobierno", remarcó.

"Me siento con mucho orgullo como presidente del Directorio de ver la tarea de los legisladores de contralor, de propuesta, como la tenemos que hacer", manifestó.

Delgado criticó la "falta de rumbo" del gobierno

"En este momento histórico, estamos viendo un gobierno al que le falta rumbo y liderazgo, y se dedican a mirar para atrás, para disimular aquellas cosas que no tienen", acotó.

Sostuvo que hay un "embate" contra proyectos realizados por la pasada administración, e hizo mención a las críticas contra el expresidente Luis Lacalle Pou.

Álvaro Delgado y dirigentes del Partido Nacional durante el cierre de la 21ª Marcha a Masoller. Foto: Mateo Vázquez/El País.

"Hay embates en el sentido de desmontar y de cuestionar los proyectos y sus responsables. Vamos a decirles clarito: 'los que nos tocan la oreja no saben dónde meten el dedo'", una frase dicha por el caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, según expresó Delgado.

Por otro lado, el dirigente nacionalista llamó a asumir el "compromiso" de "crear la opción que genere esperanza". En esa línea, sostuvo que empezó a notar que la gente "empieza resignarse". "No lo podemos permitir", aseveró.

"Tenemos que tener una tarea militante permanente para ser la opción que genere esperanza para volver al gobierno en el 2030 como Uruguay se lo merece, con el Partido Nacional encabezando la coalición de gobierno", declaró.