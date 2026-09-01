Intendencia de Maldonado confirmó que los ómnibus interdepartamentales ya no ingresarán en la terminal de Punta del Este

La Intendencia de Maldonado (IDM) anunció oficialmente que los ómnibus interdepartamentales e internacionales dejarán de ingresar a la terminal de Punta del Este, pero aclaró que la medida no implica un cierre de la misma.

La medida se implementará a partir de la próxima temporada de verano, que es el momento del año en el que se registra el mayor flujo de visitantes en el popular balneario. Según el gobierno departamental, con este cambio se busca resolver el enlentecimiento del tránsito en la Avenida Roosevelt que se suele producir en plena temporada, y que la decisión se tomó después de dialogar con empresarios y trabajadores locales.

La IDM detalló que, entre diciembre y febrero, unos 180 ómnibus interdepartamentales e internacionales ingresan diariamente a Punta del Este. El recorrido entre la terminal de Maldonado y la terminal de Punta del Este insume alrededor de 50 minutos para cubrir una distancia de apenas cinco kilómetros, pese a que el tramo transporta, en promedio, pasajeros que representan no más del 5 % del total de cada unidad.

Cómo funcionará la terminal de Punta del Este

A raíz de los cambios a implementarse, los ómnibus llegarán hasta la terminal de Maldonado. Una vez allí, los pasajeros con destino final en Punta del Este serán trasladados con pequeñas unidades. Este servicio no implicará un costo adicional del que ya abonaron, sino que el boleto inicial ya cubrirá ese trasbordo.

Esto significa que la terminal de Maldonado adquirirá protagonismo como la base central para la llegada de los ómnibus de largo recorrido.

Siguiendo esa misma línea, el intendente Miguel Abella enfatizó que la administración departamental nunca planteó el cierre de la terminal de Punta del Este, sino que solo dejará de recibir los ómnibus que no son locales. De acuerdo con la IDM, la idea es trabajar para que la terminal tenga mejoras.

Entrada a la terminal de Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado.

Por su parte, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, también afirmó que lo que cambiará es el uso de dicha terminal: "Ni la administración departamental ni el municipio están diciendo que la terminal se va. Lo que sí cambia es la modalidad de uso por el crecimiento que ha tenido”.

Obras proyectadas para mejorar la terminal de Maldonado

La Intendencia confirmó que analiza realizar obras en la terminal de Maldonado para adecuarla al eventual aumento de pasajeros y servicios, por lo que dialoga con la compañía gestora de las terminales.

Terminal de ómnibus de Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado.

A principios de julio de este año, la comuna anunció que invertirá $ 15.000.000 en trabajos de mantenimiento y acondicionamiento, "conscientes del desgaste que tiene la terminal".