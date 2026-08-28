El nuevo centro educativo que construirá ANEP en Piriápolis para descongestionar las aulas del liceo Nº1

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó este jueves 27 de agosto de 2026 el anteproyecto para la construcción del Liceo N°2 de Piriápolis, en el marco de una obra postergada hace más de una década según indica el comunicado de la comuna fernandina.

La nueva edificación demandará una inversión estimada que supera los $ 120 millones y estará centrada en el desarrollo de Ciclo Básico. Según las autoridades, podría ponerse en funcionamiento a partir de 2028.

El acto realizado en el Municipio de Piriápolis contó con la presencia del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el secretario general Álvaro Villegas, además de la participación del alcalde René Graña, integrantes del Concejo Municipal y otras autoridades departamentales.

Según lo presentado, el nuevo centro educativo de la ciudad contará con un total de 11 aulas, y estará enfocado principalmente para el desarrollo de la primera etapa de educación secundaria, es decir, Educación Media Básica.

La licitación de este proyecto está prevista para octubre de 2026, mientras que, de cumplirse los plazos trazados por ANEP, en marzo de 2027 estarían comenzando las obras y el centro educativo podría estar en funcionamiento a comienzos del 2028.

El monto definitivo quedará establecido una vez finalice la licitación, aunque se estima que la inversión necesaria para esta iniciativa rondará los $ 120 millones, mientras que la obra será ejecutada a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

Miguel Abella (intendente de Maldonado) y Pablo Caggiani (presidente de ANEP) en la presentación del proyecto del Liceo N.º 2 de Piriápolis. Foto: Intendencia de Maldonado.

Qué pasará con el Liceo N°1 de Piriápolis tras la construcción del Liceo N°2

Las autoridades encargadas del proyecto explican que la implementación de este nuevo centro educativo de secundaria permitirá mejorar la situación actual del Liceo N.°1 de Piriápolis que actualmente cuenta con una gran cantidad de alumnos.

Según indicó Pablo Caggiani, presidente de ANEP, este nuevo edificio estará centrado en Ciclo Básico, mientras que al mismo tiempo se realizará una mejora en las condiciones del Liceo N.°1, para posteriormente concentrar allí la Educación Media Superior.

A su vez, Secundaria trabaja en brindar alternativas a la ciudad para poder resolver la falta de salones que existe en la actualidad, durante el desarrollo del proyecto. Esto incluye la posibilidad de ampliaciones mediante acuerdos con otras instituciones.

En lo que corresponde al aporte de cada organismo en específico, René Graña, alcalde del Municipio de Piriápolis, explicó que no existen detalles al respecto y que resta una nueva reunión entre la Intendencia de Maldonado y el Municipio para determinar las maneras de colaboración.