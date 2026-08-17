Piriápolis en debate: intendente de Maldonado habló del futuro del parador de Playa Hermosa y las aerosillas

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, habló en las últimas horas sobre el futuro de dos construcciones para las que se analiza su demolición, como el parador de Playa Hermosa y las aerosillas de Piriápolis. Días atrás el Concejo Municipal puso en suspenso la aprobación de las demoliciones, en una sesión que revirtió las mayorías que se habían conformado en una instancia previa, tras el reclamo de los vecinos.

Abella afirmó que va a "apoyar lo que los alcaldes" y "los concejales", que "fueron electos igual que uno", decidan. Con esto, el intendente confirmó que de momento la comuna no avanzará con las demoliciones, algo que podía estar en duda porque los Concejos no suelen ser decisores sino consultivos.

Respecto al proyecto que los vecinos tienen para instalar en el parador de Playa Hermosa, abandonado desde que la Universidad de la República dejó de dar clases allí, Abella indicó que "es bueno recordar que esos vecinos que plantean este problema ya tuvieron ese parador, la intendencia lo tuvo por más de 20 años en concesión a los propios vecinos".

"La intendencia se los tuvo que retirar por distintos problemas. No fue en el gobierno de nosotros, fue en el gobierno del Frente Amplio, el cual tuvo que proceder a recuperar el parador por distintas dificultades. La gente de la zona lo tiene bien claro", indicó Abella.

"Yo no tengo problema, si los vecinos tienen condiciones y quieren hacerse cargo, de darles de vuelta un comodato a ellos y colaborar y ayudarlos si les faltan docentes o algo", apuntó, aunque agregó que, si no hay un proyecto de los vecinos, su idea es demoler el edificio porque "el Estado no tiene con qué invertir ahí esa fortuna de plata, y no tiene para mantener tampoco".

Agregó que la demolición se pensó para "recuperar algo de lo que viene hablándose hace tiempo en Piriápolis, que es la playa". Esto porque una de las ideas que se sugirió desde la comuna era apuntar a la reconstrucción dunar.

Parador en la rambla de Playa Hermosa. Foto: cedida a El País

El parador durante muchos años tuvo un enorme cartel publicitario en el techo a dos aguas que decía Nevada, e incluso era conocido por el nombre de esa marca de cigarrillos. Otrora fue el Club Playa Hermosa y más recientemente, hasta hace cuatro años, se dictó allí la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales de la Universidad de la República. En 2022 fue la última clase, ya que el curso se trasladó a la sede central del Centro Universitario Regional Este (Cure) en Maldonado. El debate ahora pasa por resolver si el edificio toma otro rol o, ante el deterioro, se demuele. Los vecinos creen que con inversión privada se podría dejar una parte en concesión para un restaurante y otras para eventos y fiestas.

Con respecto a las aerosillas, el jefe comunal indicó que "no hay ningún tipo de problema" si se quiere llamar a una nueva licitación para ponerlas en funcionamiento, pero recordó que "ya se hicieron tres llamados" y no hubo interesados. "Si no aparece una solución hay que buscarla", sentenció.