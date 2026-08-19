Comenzaron las obras viales para ensanchar Gorlero en Punta del Este y evitar embotellamientos en verano

La Intendencia de Maldonado y el Municipio de Punta del Este comenzaron a ejecutar este miércoles las obras viales previstas para la zona de Avenida Juan Gorlero, eje principal en la ciudad para la actividad comercial.

El objetivo es llegar a la próxima temporada de verano con una mayor preparación ante el arribo de turistas, facilitando la movilidad en la avenida y evitando embotellamientos en las calles de salida. También se prevén varias intervenciones para la temporada 2027-2028.

Mayor fluidez

La primera fase del proyecto consta de un "ensanchamiento de Gorlero", explicó a El País el subdirector de Obras de Maldonado, Mauricio Tejera.

Se generarán dos carriles de tránsito de vehículos en un mismo sentido y espacios de estacionamiento en ambos lados, volviendo al formato que tenía la avenida antes de que se permitiera a los locales comerciales instalar islas, decks y mobiliario sobre la vereda.

Por eso es que, semanas antes de la demolición de los pavimentos de vereda que comenzaron el miércoles -y que se espera que finalicen este viernes, para luego reparar los cordones-, se notificó a los comerciantes que debían desmantelar cualquier ampliación de sus negocios que estuviera sobre la vía pública.

Levantamiento de veredas sobre la Avenida Gorlero, en Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado

Tras la instalación el año pasado de semáforos inteligentes se logró mayor fluidez de circulación, aseguró Tejera. No obstante, el uso de un software para simulaciones permitió ver que “claramente se necesitaba alguna vía más de salida”.

Con eso en mente, además del ensanchamiento de Gorlero se trabaja al mismo tiempo en intervenir calles que cruzan o son paralelas a la avenida. Por ejemplo, la Calle 24 vuelve a su sentido original; es decir, de salida, descongestionando la Calle 20.

“Desde la Calle 24 se está haciendo un pequeño conector, que lo que permite es que cuando se dé vuelta el sentido de la calle, puedas tomar la rotonda y salir por Bulevar Artigas”, detalló Tejera. También se instalarán nuevos semáforos, dársenas y algunos cambios de pavimento.

Intervenciones en la rotonda sobre la rambla de Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado

Como tercer elemento, para este año se prevé una modernización de la Feria de Artesanos instalada en la Plaza Artigas, para el que se realizará un llamado público.

Segunda etapa

Ya para la temporada que comenzará en diciembre del 2027, la intendencia proyecta una licitación de carácter público para una “intervención sobre las veredas y el equipamiento urbano” de Gorlero, que implicará nuevas luminarias, pavimentos, bancos, papeleras, y otros aspectos.

“En esa intervención estamos evaluando elevar los cruces en las esquinas, para que los peatones circulen a nivel y no existan más las rampas de accesibilidad. Directamente pases a nivel de una vereda a la otra”, comentó el subdirector.

Ese cambio generaría un pequeño espacio de estacionamiento para motos en las esquinas, a pedido de la Dirección de Movilidad.