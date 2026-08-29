Saneamiento en Punta del Este: nuevas obras por US$ 10,5 millones beneficiarán a 15 barrios hacia 2029

La Intendencia de Maldonado, en conjunto con las Obras Sanitarias del Estado (OSE), anunciaron este viernes 28 de agosto el inicio de obras de saneamiento en Punta del Este por más de US$ 10 millones, en el marco de un fideicomiso de US$ 55 millones gestionado con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Los trabajos alcanzarán a 15 barrios de la localidad hacia 2029 y forman parte de un plan que la Intendencia impulsa desde hace tres años.

El anuncio se realizó en las instalaciones del Municipio de Punta del Este, con la participación del intendente Miguel Abella, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, autoridades de la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE en Maldonado (OSE-UGD) y el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal.

Abella destacó la posibilidad de trabajar en conjunto con el gobierno nacional y afirmó que los resultados "quedarán reflejados en la calidad de vida de nuestra gente". El intendente también anticipó que buscará "una ampliación del fideicomiso o buscar una solución para que la plata de Maldonado quede invertida en Maldonado", ya que el acuerdo por US$ 55 millones tiene margen para extenderse a otras zonas del departamento.

Miguel Abella, intendente de Maldonado, hablando en la presentación del plan de obras de saneamiento para Punta del Este Foto: Intendencia de Maldonado.

Qué barrios de Punta del Este tendrán saneamiento hacia 2029

Carballal explicó que el proyecto "se empezó desde el Municipio hace tres años atrás” y que, dentro de este plan, 15 barrios de Punta del Este “de acá al 2029 van a pasar a tener saneamiento", algo que calificó como una de las mejores noticias para la localidad.

Las obras comenzarán en la primera quincena de setiembre y, en su primera etapa, contemplan los barrios Jardines de Córdoba, Marly, Beverly Hills, Deauville y Lugano, entre otros.

El alcalde señaló que estos trabajos se suman a otras intervenciones que ya lleva adelante OSE, como el cambio de los caños de agua potable en la Avenida Gorlero, la calle 24 y todas sus transversales. Además, remarcó “el trabajo previo que hizo el gobierno departamental porque hay que acordarse que esto se paga con la tarifa balnearia", en referencia al mecanismo de financiamiento definido por la comuna.

Inversión de US$ 15 millones y 1.250 conexiones domiciliarias

Según se informó, la inversión inicial de US$ 10,5 millones forma parte de un conjunto de obras que en total sumará US$ 15 millones. El proyecto contempla la construcción de 40 kilómetros de redes de saneamiento, lo que permitirá habilitar 1.250 conexiones domiciliarias en la zona.

Entre los beneficios esperados se mencionaron el aumento del valor inmobiliario de las propiedades alcanzadas, una mejora en la calidad de vida de los vecinos y la preservación del ambiente mediante un tratamiento adecuado de las aguas residuales.

Por su parte, Ferreri valoró la coordinación entre OSE y la comuna: "Es algo muy bueno que estemos trabajando en la UGD de Maldonado y en coordinación con la Intendencia de Maldonado", dijo, y aseguró mantener "una excelente relación" con el gobierno departamental. El jerarca agregó que este tipo de acciones conjuntas permite que "las molestias para los vecinos sean las menores posibles" durante la ejecución de las obras.

Ferreri detalló que los trabajos se extenderán por un plazo de 18 meses, con una pausa prevista durante la temporada estival por la alta afluencia turística en Punta del Este. Una vez finalizadas las obras, los vecinos de los barrios alcanzados tendrán un año de plazo para concretar la conexión a la red de saneamiento.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.