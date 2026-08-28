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El País Información Policiales

Hizo un boquete en el techo de una joyería de Punta del Este, pero una empleada abrió el local y lo descubrió

La Policía de Maldonado llegó a detener a un sospechoso, aunque finalmente dilucidó que se trataba de una confusión. Ahora identificaron al verdadero intruso y continúa su búsqueda.

El País
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28/08/2026, 15:42
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Hombre que intentó robar joyería en Punta del Este y el boquete que realizó en el techo.
Hombre que intentó robar joyería en Punta del Este y el boquete que realizó en el techo.
Imágenes: Teledía (Canal 4).

La Jefatura de Policía de Maldonado desplegó al mediodía de este viernes un operativo para detener a un hombre que pretendía robar la joyería Rubi Rubi en Punta del Este, en la esquina de las calles 20 y 30.

El delincuente preparaba una entrada al local realizando un boquete en el techo, pero una empleada llegó para realizar la apertura de la tienda y lo descubrió en el acto, informó FM Gente y confirmó El País con fuentes policiales.

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Joyería Rubi Rubi en Punta del Este fue escenario de un intento de robo.
Joyería Rubi Rubi en Punta del Este fue escenario de un intento de robo.
Imagen: Teledía

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la joyería, difundidas por Teledía (Canal 4), registraron su escape hacia la calle a las 10:45 horas, a plena luz del día y a cara descubierta, mientras la mujer alertaba al 911. Dejó detrás una mochila y no hurtó ningún objeto de valor.

Según consignó ese medio, el hombre cayó desde la altura mientras trabajaba en el boquete, y tras escuchar el golpe fue que la empleada notó su presencia.

La Policía llegó a detener a un sospechoso y trasladarlo a la Seccional 10° de la ciudad, pero finalmente dilucidó que se trataba de una confusión y fue liberado.

No obstante, el verdadero autor de la intrusión ya fue identificado. Los efectivos policiales, en conjunto con Prefectura, rastrean la zona a la vez que analizan otras grabaciones de videovigilancia para trazar su fuga.

También la Policía Científica realiza peritajes en la joyería, que ya había sido escenario de otro escenario llamativo.

Medios locales reportaron que, en febrero de este año, un hombre dejó allí un bolso con un peluche dentro. Tenía forma de carpincho, el nombre de la propietaria del local bordado, y en su interior, un inhibidor de señal encendido.

Policía Científica analizando un boquete en una joyería de Punta del Este.
Policía Científica analizando un boquete en una joyería de Punta del Este.
Imagen: Teledía

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