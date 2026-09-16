Freno técnico al aeropuerto de Rocha por la exigencia de estudio ambiental que la intendencia quería evitar

La Intendencia de Rocha está decidida en avanzar hacia la concreción de un aeropuerto internacional en su departamento. Pese a que la iniciativa ha recogido críticas e intentos de que se cambie el lugar para la propuesta por parte de la sociedad civil, la comuna que dirige el nacionalista Alejo Umpiérrez continúa hacia adelante con los trámites para obtener permisos.

Sin embargo, en las últimas horas la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) emitió una resolución en la que le informó a la intendencia rochense que equivocó el camino legal que eligió para habilitar un paso clave hacia la instalación del aeropuerto. Ahora, deberá volver a presentar la solicitud para modificar la categorización del suelo de dos padrones rurales —y que con ello se pueda construir un aeropuerto— mediante un procedimiento más exigente, con estudio ambiental completo y más instancias de participación ciudadana.

En la resolución fechada el 8 de setiembre, y a la que accedió El País, la dirección del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial indicó de forma escueta que "el PAI Aeropuerto de Rocha no reúne las condiciones para ser un Programa de Actuación Integrada Abreviado". Además, se aseguró el 4 de setiembre se había dado vista a la comuna rochense y se le pidió que presente los documentos complementarios para que su petición se enmarque en el Programa de Actuación Integrada Complementario.

En su planificación inicial del territorio, la comuna previó en su Plan Local Lagunas Costeras que dichos padrones pueden dejar de ser suelo rural en el futuro, pero se lo incluyó en la denominada "Zona de Potencial Desarrollo Turístico: Noroeste de la Ruta 10".

La iniciativa planteada surge luego de que el Parlamento aprobara en uno de sus artículos de la Ley de Presupuesto extender la concesión del aeropuerto de Laguna del Sauce, cercano a Punta del Este, a Corporación América Airports —propiedad del empresario argentino Eduardo Eurnekian— por 25 años a cambio de esta nueva terminal internacional en Rocha.

El lugar que no conforma

A principios de agosto el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que “debe buscarse otra ubicación” para el aeropuerto internacional que se pretende construir en Rocha porque el lugar proyectado es un “área sensible desde el punto de vista ambiental” ya que se encuentra entre dos áreas protegidas.

Detrás de esa afirmación tan tajante hay tres informes medioambientales que respaldan su postura. Uno del Centro Universitario Regional Este (CURE) —divulgado por La Diaria—, otro elaborado por los especialsitas Diego Federico Pasquariello y Claudio Gabriel Raimundi -del que informó El Observador- y el que realizó Geo Ambiental. Los tres a pedido de la Fundación Lagunas Costeras, que se opone al proyecto actual.

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructuca Aeronáutica (Dinacia), presentó la solicitud ambiental el 17 de abril, que sigue en curso aún.

Se construiría sobre la ruta 10 entre las lagunas Garzón y de Rocha, dos áreas protegidas. Se instalaría a la altura de donde se encuentra un amplio terreno de cientos de hectáreas del empresario Eduardo Costantini que planifica lotear para chacras privadas.