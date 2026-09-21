Un delincuente de 18 años resultó herido de bala este lunes tras intentar rapiñar a un policía que trabaja como repartidor en Punta de Rieles.

El rapiñero, sin antecedentes penales, llegó en moto este mediodía a las inmediaciones de las calles Camino Guerra y Aries, cerca de la ruta 8, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.

En el lugar, el delincuente abordó al repartidor, lo amenazó con un arma y le exigió el dinero de la recaudación.

En ese momento, el repartidor se identificó como policía, le dio la voz de alto y repelió el ataque. El delincuente resultó herido de bala en el pecho y fue trasladado a un centro de salud fuera de peligro. En tanto, el policía no sufrió lesiones.

🚨 AHORA: un policía que trabajaba como repartidor baleó a un rapiñero que intentó robarle en Punta de Rieles; al delincuente se le incautó un arma.



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En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM), personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica. Realizarán pericias al arma que quedó en el lugar y la moto que no tiene matrícula.

Policía que trabajaba como repartidor baleó a un rapiñero de 18 años que intentó robarle en Punta de Rieles. Foto captura de video de Telemundo (Canal 12).

Mujer detenida por homicidio en Maldonado

Una mujer de 51 años fue detenida en el marco de la investigación por el homicidio de un hombre de 79, en la localidad de La Capuera, Maldonado, según informó la Jefatura departamental.

La víctima había sido encontrada sin vida el pasado viernes en su casa, con quemaduras en la zona de la espalda y la cabeza. Cerca del cuerpo había una garrafa de tres kilos.

Fachada de la Jefatura de Policía de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Personal de Hechos Complejos comenzó a investigar el caso y pudo encontrar a la presunta autora del homicidio, una mujer de 51 años. Si bien en una primera instancia fue detenida y llevada ante la Justicia, luego se dispuso el cese de su detención y se le aplicaron medidas limitativas por un plazo de 180 días, mientras avanza la investigación.

Entre ellas se le prohibió acercarse o comunicarse con la hija de la víctima, que también vive en La Capuera. La Justicia dispuso que a la mujer indagada se le practique una pericia psicológica, con el objetivo de determinar su estado emocional, y también para establecer si evidencia haber sufrido episodios de abuso sexual y violencia doméstica.