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El País Información Policiales

Plácido Ellauri: amenazaron con armas a un hombre de 71 años para que se fuera de su casa y los detuvieron

La Policía detuvo a un hombre de 34 años y a un adolescente de 16 que usuarparon una casa en Pasaje Peatonal Vehicular y Leandro Gómez. También incautaron dos armas de fuego.

El País
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21/09/2026, 12:26
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Un hombre y un adoelscente tomaron una vivienda en Plaza Ellauri y fueron detenidos
Un hombre y un adoelscente tomaron una vivienda en Plaza Ellauri y fueron detenidos
Foto: Google Maps

La Policía detuvo en el barrio Plácido Ellauri a un hombre de 34 años y a un adolescente de 16 luego de que ingresaran a la fuerza a una casa y mediante amenazas con armas de fuego obligaran al dueño de la vivienda —un hombre de 71 años— a retirarse, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el informe policial, un hombre de 71 años denunció en la madrugada de este lunes que dos hombres entraron a su casa —ubicada en Pasaje Peatonal Vehicular y Leandro Gómez— y "lo obligaron a retirarse mediante amenazas con arma de fuego".

Los investigadores allanaron la vivienda y encontraron a los sospechosos dentro de la casa, así como también al nieto del denunciante y su pareja.

Los efectivos policiales incautaron un arma que estaba en el dormitorio y otra que estaba en la cocina. "Las dos pistolas cuentan con cargadores extendidos y una presenta una modificación para disparar en forma automática y un accesorio láser", detalló la Policía. Las dos armas estaban requeridas por una rapiña a un policía en 2020 y un hurto en el interior del auto de otro policía en 2022.

Armas incautadas tras allanamiento en Plácido Ellauri
Armas incautadas tras allanamiento en Plácido Ellauri
Foto: Policía Nacional

Además de las dos pistolas, se incautaron 57 cartuchos de calibre 9 mm, un cuchillo, dos celulares y un automóvil. Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el adulto detenido cuenta con cuatro antecedentes penales, el último por homicidio en 2019.

En el lugar trabajaron efectivos del Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III junto con un equipo de la Guardia Republicana. La Fiscalía de Adolescentes de 2.º Turno y la Fiscalía de Flagrancia de 9.º Turno quedaron al frente de la investigación y los detenidos pasarán a declarar en las próximas horas.

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