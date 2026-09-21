Aduanas incautó más de $ 10 millones en efectivo y un vehículo en el puente de Fray Bentos

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó sobre una incautación millonaria durante un operativo en Puente General San Martín, en Fray Bentos. El valor de todo lo incautado supera los $ 10 millones.

El procedimiento se desarrolló el sábado, a cardo de la Administración de Aduanas de Fray Bentos. Los funcionarios intervinieron una camioneta y al registrarla encontraron un cargamento de dinero no declarado.

Tras la intervención se incautaron US$ 190.000 en efectivo, $ 43.000 uruguayos y $ 2.030.000 argentinos, además de la camioneta. El monto total de lo incautado, según la estimación de Aduanas, alcanzó los $ 10.065.822.

Camioneta incautada en el puente San Martín Foto: DNA

Incautación de más de $ 1.000.000 en mercadería tras operativos en Paysandú y Soriano

Una serie de controles de rutina realizados en el interior del país terminaron con la incautación de más de $ 1.000.000 en mercadería, principalmente cigarrillos, informó la Dirección Nacional de Aduanas a través de un comunicado.

El primer operativo tuvo lugar en el departamento de Paysandú. La Policía detuvo a un vehículo a la altura del kilómetro 432 de la ruta 3, que llevaba 27.800 cigarrillos de la marca GIFT, de origen paraguayo, que se encontraba en infracción aduanera. Lo incautado se valoró en $ 528.800.

Cigarrillos incautados por Aduanas. Foto: Aduanas.

Luego, en el kilómetro de 468 de la misma ruta se interceptó un ómnibus interdepartamental de transporte de pasajeros. Cuando la Policía inspeccionó las bodegas, se encontraron 27.600 cigarrillos GIFT en infracción aduanera; en este caso, el valor de lo incautado asciende a $ 306.000.

En la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, los funcionarios realizaron controles sobre empresas destinadas al envío de encomiendas. También se incautaron 20.000 cigarrillos de la marca GIFT, bebidas alcohólicas, prendas de vestir y cosméticos, con un valor de $ 238.000.

En total, entre los tres operativos se lograron incautaciones por un valor estimado en $ 1.072.800.