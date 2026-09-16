Controles de rutina en rutas nacionales terminaron con la incautación de más de $ 1.000.000 en mercadería

Una serie de controles de rutina realizados en el interior del país terminaron con la incautación de más de $ 1.000.000 en mercadería, principalmente cigarrillos, informó la Dirección Nacional de Aduanas a través de un comunicado.

El primer operativo tuvo lugar en el departamento de Paysandú. La Policía detuvo a un vehículo a la altura del kilómetro 432 de la ruta 3, que llevaba 27.800 cigarrillos de la marca GIFT, de origen paraguayo, que se encontraba en infracción aduanera. Lo incautado se valoró en $ 528.800.

Cigarrillos incautados por Aduanas. Foto: Aduanas.

Luego, en el kilómetro de 468 de la misma ruta se interceptó un ómnibus interdepartamental de transporte de pasajeros. Cuando la Policía inspeccionó las bodegas, se encontraron 27.600 cigarrillos GIFT en infracción aduanera; en este caso, el valor de lo incautado asciende a $ 306.000.

Cigarrillos incautados por Aduanas. Foto: Aduanas.

Luego, en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, los funcionarios realizaron controles sobre empresas destinadas al envío de encomiendas. También se incautaron 20.000 cigarrillos de la marca GIFT, bebidas alcohólicas, prendas de vestir y cosméticos, con un valor de $ 238.000.

En total, entre los tres operativos se lograron incautaciones por un valor estimado en $ 1.072.800.

Cigarrillos, cosméticos y vehículos: incautaciones de Aduanas superaron los $ 2.100 millones en ocho meses

Aduanas alcanzó un nuevo récord histórico de incautaciones durante los primeros ocho meses de 2026, con mercadería decomisada por un valor de $ 2.101.852.601 en todo el territorio uruguayo, según informó en un informe emitido el pasado jueves. La cifra representa un incremento del 138% respecto al mismo período del año anterior.

En la distribución por rubros, los productos de cuidado personal y belleza encabezaron la lista de decomisos por valor en el mercado. El rubro de cosméticos y productos de belleza sumó un total de $ 1.281.932.866.

Perfumes incautados por Aduanas. Foto: Aduanas.

El combate al contrabando de tabaco mostró un repunte significativo durante este período. El rubro de cigarrillos y tabacos se ubicó en el segundo lugar, con $ 232.253.059 decomisados en diversos operativos realizados en todo el país.

Las autoridades incautaron un total de 19.640.086 unidades de cigarrillos entre enero y agosto de 2026. Esta cifra supera en 8.081.498 unidades al registro del mismo lapso en 2025, informó Aduanas.

El reporte ubica a los vehículos en infracción en el tercer lugar del ranking de incautaciones, alcanzando la cifra de $ 223.436.504.

El sector de la vestimenta decomisada acumuló incautaciones por $ 73.836.504. Por su parte, los medicamentos sin autorización y fármacos ingresados de forma irregular alcanzaron una valoración de $ 72.686.147.