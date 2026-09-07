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El País Información Policiales

Vendían tratamientos para adelgazar sin autorización de MSP y fueron atrapados: hay tres detenidos

Se cree que la mercadería fue traída de Paraguay. Durante el operativo se incautaron fármacos anabólicos, vitaminas, suplementos de uso deportivo y medicamentos de uso controlado.

El País
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07/09/2026, 15:07
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Suplementos incautados por Aduanas.
Suplementos incautados por Aduanas.
Foto: Ministerio del Interior.

Un operativo conjunto de la Policía, Fiscalía y la Dirección Nacional de Aduanas logró desarticular una banda que se dedicaba al ingreso y comercialización ilegal de medicamentos, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Los medicamentos se vendían a través de redes sociales y luego eran distribuidos a comercios de diferentes departamentos del país, puntualizó la cartera en el comunicado. Los productos eran ofrecidos como tratamientos para adelgazar y no contaban con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Salud Pública.

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Además, parte de los medicamentos eran de uso controlado y requerían condiciones especiales de conservación, y, en algunos casos, cadena de frío.

Los investigadores creen que la mercadería habría ingresado desde Paraguay hacia Brasil y luego pasado a Uruguay sin los controles sanitarios correspondientes. Una vez en el país los productos eran enviados hacia distintos puntos mediante bodegas de ómnibus y camiones para su comercialización.

Durante el procedimiento se incautaron fármacos anabólicos, vitaminas, suplementos de uso deportivo y medicamentos de uso controlado. En el marco de la investigación se detuvieron a dos hombres de 30 y 33 años, y a una mujer de 26.

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